Türk Uzmanlar: ABD Askeri Harcamaları İnsani ve Çevresel Sorunların Çözümünü Engelliyor

Pek çok Türk uzman, ABD'nin artan askeri harcamalarının insani ve çevresel sorunların çözümünü engellediği görüşünde.

Pek çok Türk uzman, ABD'nin artan askeri harcamalarının insani ve çevresel sorunların çözümünü engellediği görüşünde.

2022'de 877 milyar ABD dolarını askeri harcamaya ayıran ABD, dünyada açık ara askeri alanda en büyük harcama yapan ülke olmaya devam ediyor. Rakam, toplam küresel askeri harcamaların yüzde 39'unu oluşturuyor.

SES 1 (Türkçe): Marmara Üniversitesi öğretim üyesi BARIŞ DOSTER:

"ABD, eğitime, sağlığa, altyapıya, bayındırlığa, ulaşıma, sosyal güvenliğe ve çocukların beslenmesine ayırması gereken, ayırabileceği muazzam bir bütçeyi nereye harcıyor? Silahlanmaya harcıyor, silah sanayisine harcıyor.

Bu silah şirketleri, entelektüel hayatı, siyasal hayatı ve bilimsel hayatı baskılayan, etkileyen bir sektör olarak, ABD'nin elbette silahlanmasını, başka ülkeleri de silahlanmaya teşvik etmesini önemli kılan, gerekli kılan dinamiklerden biri."

SES 2 (Türkçe): Uluslararası ilişkiler alanında uzman gazeteci ESER KESKİN:

"Özellikle Afrika ülkelerinde ve dünyanın birçok ülkesinde insanlar, şu anda ciddi yaşamsal sorunlar yaşıyorlar, ekonomik ve hayati sorunlar yaşıyorlar. ABD askeri harcamalara ayırdığı bütçeyi bu ülkelere yatırımlar yapma noktasında harcayabilirdi.

Yenilenebilir enerji için kullanılabilir, küresel ölçekte özellikle petrolün ve plastiğin yerine başka kaynaklar şu anda konuşuluyor ve yeni araçlar üretilmeye çalışılıyor. Askeri güce ayırmak yerine bu gibi ihtiyaçlar karşılanabilirdi."

SES 3 (Türkçe): MEHMET EMRE ÖZTÜRK, Gazeteci:

"Bu gerçekten çok büyük boyutta kriz ve kaos yaratabilecek seviyeye gelmiş durumda şu an, iklim ve çevre sorunları.

Karbon salınım oranlarına baktığımızda, bunların çoğu savunma sanayinin geliştirdiği silahların atıklarından bile çok yüksek oranda etkilendiği söylenebiliyor.

Altyapı projeleri sağlanarak, insanlığın daha iyi bir şekilde yaşaması, müreffeh toplumlara ulaşmak ve küresel anlamda bir barış ortamı sağlamak için bu harcamaların tamamen insanlığın gelişimine kullanılabileceğini düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)