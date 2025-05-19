Türk Tarih Kurumu'ndan 19 Mayıs Kutlaması

Türk Tarih Kurumu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı videolu mesaj ile kutladı.

Kurumun sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "1919 yılı Mayısının 19. günü Samsun'a çıktım." sözleri anımsatıldı.

Atatürk'ün Samsun'a çıkış sürecini anlatan videonun yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bundan 106 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele, Türk milletine önce ulusal egemenliğini, ardından istiklal ve Cumhuriyet'ini kazandırdı. Milli Mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Cumhuriyet'imizin emanet edildiği gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."