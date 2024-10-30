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Türk Şirketi 77 İnşaat'tan Afganistan'a 163 Milyon Dolar Yatırım

Türk Şirketi 77 İnşaat'tan Afganistan'a 163 Milyon Dolar Yatırım
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77 İnşaat, Afganistan'da çimento üretimi için 163 milyon dolar değerinde ticari anlaşma imzaladı. Yeni tesis günde 3 bin ton çimento üretecek ve birçok kişiye istihdam sağlayacak.

Afganistan'daki yatırımlarını sürdüren Türk şirketi 77 İnşaat, Afganistan geçici hükümeti ile Cevizcan vilayetinin Yetim Tak bölgesinde çimento üretimi hedefiyle 163 milyon dolar değerinde ticari anlaşma imzaladı.

Anlaşmanın imza törenine Afganistan geçici hükümeti Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader, Maden ve Petrol Bakan Vekili Hidayetullah Bedri, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal ve çok sayıda Afgan yetkili katıldı.

Buna göre 3 yıl içinde 163 milyon dolar değerindeki yatırım sonucu kurulacak çimento fabrikası günde 3 bin ton çimento üretme kapasitesine ulaşacak.

Şirketten alınan bilgilere göre, arama aşamasında 4 milyon 75 bin 512 dolar, çıkarma aşamasında 27 milyon 403 bin 325 dolar, işleme aşamasında ise 126 milyon 576 bin dolar yatırım yapılacak.

Şirketin arama aşamasında doğrudan ve dolaylı olarak 50, çıkarma aşamasında ise 1200 kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarından 77 İnşaat'ın Cevizcan'da çimento üretim tesisi inşası projesi, dün Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Baradar'ın katıldığı törenle onaylandı. Firmalarımızın yatırımları, Afganistan'da gurur kaynağımız olmaya devam ediyor."

Kaynak: AA / Büşranur Koca - Güncel

Uluslararası İlişkiler Afganistan Ekonomi Enerji Finans Güncel İnşaat

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