Üye Girişi
Haberler

TÜRK-İŞ yönetimi, kendilerini yerin altına kapatan madencilerin dayanışma eylemine katıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çayırhan Termik Santrali'nde varlık satışı kararına karşı eylem yapan işçilere destek verdi. Hükümeti sosyal politika eksikliği nedeniyle eleştiren Atalay, işçilerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay varlık satışı kararına karşı eylem yapan madencilere destek için Çayırhan Termik Santrali'nde işçilerle bir araya geldi. Atalay, "Bu ülkenin ekonomi politikası var ama sosyal politikası yok" sözleriyle hükümeti eleştirdi.

MADENCİLER KENDİLERİNİ YERİN ALTINA KAPATTI

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali'nin varlık satışına karşı 500 madencinin kendilerini yerin altına kapatarak başlattıkları eylem devam ediyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, maden sahasında işçilerle bir araya geldi. Alatay işçilerle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "Bir cevap almadan arkadaşlarımız aşağıdan çıkmayacaklar" ifadelerini kullandı.

"CEVAP ALMADAN ÇIKMAYACAKLAR"

Atalay konuşmasında şunları söyledi: 1,5 aydır müzakere devam ediyor ama dün sabahtan itibaren arkadaşlarımızın mücadelede günü. İki gündür DİSK ve HAK-İŞ'le beraber Meclis'teydik. Biz 130 gündür bir süreç yürüyoruz. Beypazarı, Nallıhan, Çayırhan'ın bir bölümünün dörtte üçünü bir bölümün dörtte ikisini satıyorlar. İşçiyle ilgili nokta kadar bir kelime yok orada. Bu sürdürülmesi mümkün değil. Bugüne kadar yapılan özelleştirmenin sonunu, sonucunu görüyoruz. Ne bu ülke için iyi oldu, iyi olacağını ne dün düşündük ne bugün düşünüyoruz. İçinde bulunduğumuz bu yer kar eden bir yer. Aileler burada, aşağıda 500 kardeşimiz var. Bu soğukta bu sıkıntılı ortamda vergi ile ilgili sıkıntımız var. Bu ülkenin ekonomi politikası var ama sosyal politikası yok. En zor şartlarda arkadaşlarımız çalışıyor biz burada müdür, yönetici, zengin olma niyetimiz yok. Diyoruz ki karnımızı doyuracak ailemize bakacak, çocuklarımızı okutabilecek bir ücretle işimizi huzurla devam etmek istiyoruz ama bu yapılan bizim huzurumuzu kaçırıyor. Buradan bir daha ülkeyi yönetenler akıllarını başlarına alsınlar. Bu sürdürülebilir bir şey değil bunu sürdüremezler. Bizim sesimize kulak versinler. Yarın ne ihtiyaç gerekiyorsa onu yapmaya devam ederiz. Arkadaşlarımız keyifle aşağıda eylem yapmıyor. Bir an evvel bir cevap almadan da arkadaşlarımız aşağıdan çıkmayacaklar.

TÜRK-İŞ yönetimi, kendilerini yerin altına kapatan madencilerin dayanışma eylemine katıldı
Kaynak: ANKA / Güncel
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

Netanyahu hakkında tutuklama emri

 Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Kilit isminden gündem yaratacak sözler

Bebek katili çetenin kilit isminden gündem yaratacak sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 21-22 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz öldü mü, neden öldü, kim öldürdü (Duisburg)? İZSU İzmir su kesintisi! 21-22 Kasım Seferihisar, Ödemiş, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri CANLI izle! 21 Kasım İnci Taneleri 23. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki UCM nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi ne zaman kuruldu, anlaşma da kimlerin imzası var? ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Kasım Gölbaşı, Çubuk, Haymana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dayı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dayı Bir Adamın Hikayesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Karınca Adam ve Yaban Arısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karınca Adam ve Yaban Arısı filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Kasım günün maçları nereden izlenir? 22 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 22 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! İran başkenti mi değişecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.