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Türk Hava Yolları'ndan Ramazan Bayramı'na Özel 395 İlaveli Sefer

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Türk Hava Yolları, Ramazan Bayramı tatili için 27 Mart-6 Nisan tarihleri arasında toplam 395 ilave sefer düzenleyeceğini duyurdu. Seferlerin 353'ü iç hatlarda gerçekleştirilecek.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Ramazan Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 353'ü iç hat olmak üzere toplam 395 ilave sefer planlandığını duyurdu.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları olarak, 27 Mart-6 Nisan arasında Ramazan Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 353'ü iç hat olmak üzere toplam 395 ilave sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm yolcularımıza iyi uçuşlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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