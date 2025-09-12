Türk Hava Yolları'na 5. Kez 'World Class' Ödülü

Türk Hava Yolları (THY), Hava Yolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından üst üste 5'inci kez "World Class" ödülüne layık görülerek, üstün hizmet ve yolcu deneyimi mükemmelliğini temsil eden ödülü alan sayılı hava yollarından biri oldu.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde düzenlenen APEX World Class ödül töreninde, inovasyona öncülük eden, müşteri deneyimini ileriye taşıyan ve hava taşımacılığı endüstrisinin gelişiminde önemli rol üstlenen dünya çapındaki bayrak taşıyıcı hava yolları ödüllendirildi.

Sektör profesyonelleri tarafından yürütülen kapsamlı denetimler sonucunda "World Class" ödülü, emniyet ve sağlık, misafir deneyimi, sürdürülebilirlik ve yiyecek-içecek uygulamaları olmak üzere 4 kategorideki performansa göre değerlendirilip THY'ye takdim edildi.

THY, üst üste ikinci defa "World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi" ödülüyle küresel marka, yolcu deneyimi ve operasyonel kalite konusunda üstün standartlara olan bağlılığını bir kez daha kanıtladı.

Bayrak taşıyıcı, bu sene kategorilere yeni eklenen "Yiyecek-İçecek Hizmetleri Kategorisinde Sınıfının En İyisi" ödülüne layık görüldü. Yiyecek ve içecek uygulamaları kategorisinde misafirlerinin beklentilerine hitap eden, lezzetli, sağlıklı, görsel olarak farklı menüler tasarlayıp sunabilen havayolları arasında World Class seviyesine ulaşan Türk Hava Yolları, özenle hazırlanmış ve sunulmuş ikram deneyimini Türk misafirperverliğiyle üst seviyeye taşıdı.

Bununla birlikte APEX'in değerlendirmelerine göre, dijitalleşme ve atık yönetimi gibi pek çok alanda hayata geçirilen sürdürülebilirlik uygulamalarıyla, sunduğu seyahat deneyiminde çevreye gösterdiği özeni ortaya koyuyor.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Türk Hava Yolları olarak üst üste 5'inci kez APEX tarafından 'World Class' ödülüne layık görülmenin gururunu yaşıyoruz." diyen Bolat, şu ifadeleri kullandı:

Bu ödül, yolcularımıza sunduğumuz hizmet kalitesinin, güvenlik anlayışımızın, sürdürülebilirlik vizyonumuzun ve küresel misafirperverlik anlayışımızın uluslararası alanda takdir edilmesidir. Uçuş deneyimini sürekli geliştirmeyi ve her adımda mükemmeli hedeflemeyi ilke edinmiş bir marka olarak bu başarıyı tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Misafirlerimize dünya standartlarının ötesinde bir seyahat deneyimi sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

APEX Group Üst Yöneticisi (CEO) Joe Leader de THY'nin, 2026'da üst üste 5'inci kez APEX World Class hava yolu unvanını elde ederken, aynı yıl içinde iki APEX World Class hizmet ödülünü kazanan ilk hava yolu olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Laader, "2026 APEX World Class Sürdürülebilirlik ödülünün yanı sıra 2026 APEX World Class En İyi Yiyecek ve İçecek Ödülü'nü de güçlü bir rekabet ortamında alması, ikram ürün-hizmetleri ile sektörel sürdürülebilirlik arasında kurdukları dengeyi yansıtıyor. Türk Hava Yolları, geleneksel misafirperverliği, yolcuların dünya standartlarında seyahatten bekleyebileceklerini yeniden tanımlayan yeniliklerle birleştirerek yeni bir küresel referans noktası olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.