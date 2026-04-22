Haberler

THY Yönetim Kurulu Başkanı Şeker: 9 milyar dolar kaynak sağlayarak 100'den fazla uçağımızı finanse ettik

THY Yönetim Kurulu Başkanı Şeker: 9 milyar dolar kaynak sağlayarak 100'den fazla uçağımızı finanse ettik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Japonya'da 20-22 Nisan tarihlerinde yapılan yatırımcı görüşmeleri sonucunda son 20 yılda 9 milyar dolar kaynak sağlandığını ve 100'den fazla uçağın finanse edildiğini açıkladı.

TÜRK Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Şeker, Japonya'da son 20 yılda yaklaşık 9 milyar dolar kaynak sağlayarak 100'den fazla uçağımızı finanse ettik" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, 20-22 Nisan tarihleri arasında Tokyo'da gerçekleştirdikleri ziyaretler ile ilgili olarak sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Şeker, "Havacılıkta küresel rekabet her geçen gün artarken, sektörümüzü ve markamızı ileriye taşıyacak güçlü iş birliklerine daha fazla önem veriyoruz. Bu doğrultuda, gökyüzündeki öncü konumumuzu pekiştirmek ve stratejik hedeflerimize ilerlemek adına 20-22 Nisan tarihlerinde Tokyo'da verimli bir dizi yatırımcı görüşmesi gerçekleştirdik. Finans yönetimimizden arkadaşlarımızın katılımıyla; BNP Paribas, Development Bank of Japan ve SMBC'nin yanı sıra; SMFL, ORIX Corporation ve JP Lease aracılığıyla 150'den fazla Japon özsermaye yatırımcısı ve finansal kuruluş ile bir araya geldik. Bu temaslarda Ortaklığımızın finansal gücünü, sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu ve gelecek projeksiyonlarımızı paylaştık" dedi.

YATIRIMCILARIN GÖSTERDİĞİ İLGİ MEMNUN ETTİ

Prof. Dr. Murat Şeker, "Dünyanın önemli finans merkezlerinden biri olan ve ortaklığımız için stratejik öneme sahip Japonya'da son 20 yılda yaklaşık 9 milyar dolar kaynak sağlayarak 100'den fazla uçağımızı finanse ettik. Yatırımcıların gösterdiği ilgi ve güven, küresel marka değerimizin sağlam temellere dayandığını bir kez daha teyit etti" ifadelerini kullandı.

KIDEM ROZETLERİ TAKDİM EDİLDİ

THY Yönetim Kurulu Başkanı Şeker organizasyon kapsamında havayolu şirketinin Tokyo ofisini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında şirkette 10 yılın üzerinde görev yapan 4 personele kıdem rozetlerini takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
TBMM'den geçti! Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak

Kadınları ve 15 yaş altı çocukları ilgilendiriyor! TBMM'den geçti
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Aile faciası! Önce anne ve babasını, sonra kendini vurdu
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

DEAŞ'tan o ülkeyi sarsan saldırı: Çok sayıda ölü var
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Aile faciası! Önce anne ve babasını, sonra kendini vurdu
Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti

Ayağının tozuyla geldi, tek tek denedi
İbrahim Tatlıses'ten 'Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur?' sorusuna güldüren cevap

"Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne olur?" sorusuna bomba cevap