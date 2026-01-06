Bakan Uraloğlu: Tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık

Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 Ocak'ta Türk hava sahasında 2 bin 177 transit uçuşla tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştıklarını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "4 Ocak'ta 2 bin 177 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Türk hava sahasının yeni yıla rekorla başladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezimizin üstün koordinasyon ve yönetim kabiliyetiyle günlük transit uçuşta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştık" ifadelerini kullandı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini değerlendiren Bakan Uraloğlu, "4 Ocak'ta 2 bin 177 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. Söz konusu uçuşlara emniyetli ve etkin şekilde hizmet sunarak, 31 Ağustos 2025'te kaydedilen 1906 uçuşluk önceki rekoru geride bıraktık" açıklamasında bulundu.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SÜREKLİ BİR GELİŞME SAĞLADIK'

Trafik yoğunluğunun rekor seviyelere ulaştığı günlerde, DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin uçuşlara kesintisiz, emniyetli ve yüksek standartlarda hava trafik hizmeti sunmaya devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, "2025 yılı içerisinde DHMİ toplam trafik sayısında 6 kez, transit uçuş sayısında ise 8 kez kendi rekorunu kırmıştı. 2026 yılının ilk ayında da yeni bir transit uçuş rekoru elde ederek hizmet sunumunda sürdürülebilir ve sürekli bir gelişme sağladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
