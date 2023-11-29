Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı 1. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkanlığa Türk-İş Başkanı Ergün Atalay Seçildi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay, Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı (TDST) 1. Olağan Genel Kurulu’nda genel başkanlığa seçildi. Atalay, “Burada 50 milyonu çalışan, 11 milyon faal üyesi olan 5 sendikayız. Şimdi bu üyeleri çoğaltmak da mümkün. Macaristan, Türkmenistan, Kıbrıs var. Daha ötesinde Türkiye'de sendikalar var. Yani bizim dışımızda da sendikalar var. Arzumuz onların hepsini, bu çatının altında beraber, bu zor yolculuğu beraber yapmak. Bugün ben burada başkan olduysam TÜRK-İŞ başkanı olmasam ben başkan olamazdım. Ben işçiyim. İşçi olmasam TÜRK-İŞ başkanı olamazdım” dedi.

Haber: NİSANUR YILDIRIM - Kamera: ÜNAL AYDIN

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay, Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı (TDST) 1. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa seçildi. Atalay, "Burada 50 milyonu çalışan, 11 milyon faal üyesi olan 5 sendikayız. Şimdi bu üyeleri çoğaltmak da mümkün. Macaristan, Türkmenistan, Kıbrıs var. Daha ötesinde Türkiye'de sendikalar var. Yani bizim dışımızda da sendikalar var. Arzumuz onların hepsini, bu çatının altında beraber, bu zor yolculuğu beraber yapmak. Bugün ben burada başkan olduysam TÜRK-İŞ başkanı olmasam ben başkan olamazdım. Ben işçiyim. İşçi olmasam TÜRK-İŞ başkanı olamazdım" dedi.

Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı, Türk Devletleri Sendikaları arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 29 Temmuz 2023 tarihinde Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde ilk kez bir araya gelerek Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı'nı kurma kararını almıştı. Ardından 22 Eylül 2023 tarihinde Özbekistan'ın Semerkant şehrinde bir kez daha bir araya gelen üye ülkeler, Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı'nı kurmuştu. Teşkilatın kurucu üyeleri arasında Azerbaycan İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kazakistan İşçi Sendikaları Federasyonu, Kırgızistan İşçi Sendikaları Federasyonu, Özbekistan İşçi Sendikaları Federasyonu ve TÜRK-İŞ bulunuyor.

Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı 1. Olağan Genel Kurulu, bugün TÜRK-İŞ ev sahipliğinde Ankara Grand Mercure Hotel'de düzenlendi. Genel Kurul'a; eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Özbekistan İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Kudratulla Rafikov, Kazakistan İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Satıbaldı Dauletalin, Azerbaycan İşçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Settar Mehbaliyev, Kırgızistan İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Emil Kyzaev ve sendika temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını Özbekistan İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Kudratulla Rafikov yaptı.

Genel Kurul'da yapılan seçimde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Birliği Genel Başkanı seçildi.

TDST Genel Başkan Yardımcılıklarına Özbekistan İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Kudratulla Rafikov, Azerbaycan İşçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Settar Mehbaliyev, Kırgızistan İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Emil Kyzaev, TDST Genel Sekreterliği'ne ise Kazakistan İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Satıbaldı Dauletalin seçildi.

Özbekistan İşçi Sendikaları Federasyonu Kudratulla Rafikov, aynı zamanda TDST Onursal Başkanlığı'na getirildi.

Eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugün, Türkiye'nin en büyük işçi sendikası konfederasyonu TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde çok önemli bir olaya şahit oluyoruz. Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı'nın 1. Olağan Kongresi. Bunun anlamı şu. Bugün itibarıyla artık daha kısa süre önce kurulmuş olan, birçok çalışmadan sonra Kazakistan'da, Özbekistan'da, Azerbaycan'da yapılan toplantılar sonucunda nihayet resmi bir şekilde kurucu başkanlığını Özbek konfederasyonunun başkanının temsil ettiği bu organizasyon bugünkü kongreyle birlikte artık 1 yıl boyunca Ankara'da yerleşik olarak faaliyetine devam edecek. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin toplam nüfusu 170 milyon. Aslında Türk kardeşlerimizin tamamını eğer dikkate alırsak dünyada 300 milyon Türk var. Bağımsız devlet olanlardan bahsettim.

"10 MİLYONU AŞAN KAYITLI ÜYE SAYISIYLA, 50 MİLYON ÜZERİNDEKİ ÇALIŞANIYLA TÜRK DÜNYASI BUNDAN BÖYLE EMEKTE VE ÇALIŞANIN HAKKININ, HUKUKUNUN GECİKMEDEN SAĞLANMASI KONUSUNDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ HALE GELECEK"

Türk devletlerinin bağımsızlıklarını 90'lı yılların başında kazanmasıyla beraber Sovyetler dağılmış ve bağımsız Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan Cumhuriyetleri, bağımsız devletleri dünya sahnesinde yerini almıştır. Bağımsızlıklarından sonra Türk devletlerini ilk tanıyan Türkiye Cumhuriyeti olmuş ve 30 yıllık süre içerisinde de Türk devletlerinin kalkınması, gelişmesi, birlik ve beraberliğinin güçlenmesi için çok önemli gayretler ortaya konmuştur. 10 milyonu aşan kayıtlı üye sayısıyla, 50 milyon üzerindeki çalışanıyla Türk dünyası bundan böyle emekte ve çalışanın hakkının, hukukunun gecikmeden sağlanması konusunda çok daha güçlü hale gelecek. 71 yıllık köklü bir tecrübesi olan TÜRK-İŞ, bu sürede kazandığı tecrübeleri, çalışanın, üretenin, emekçinin lehine elde edilebilecek kazanımları diğer kardeş ülke konfederasyonu ve onların mensuplarıyla paylaşacak ve böylece emeğin gücü, alın terinin, çalışanın adil bir şekilde haklarının elde edilmesi için gereken katkıyı sağlayacaklardır.

"ÜSTÜNLÜKLERİMİZİ BİRLEŞTİRECEĞİZ. BİRİMİZİN EKSİĞİNİ, DİĞERİMİZ TAMAMLAYACAĞIZ VE BÖYLECE DÜNYA DEVLETLERİ İÇERİSİNDE HAK ETTİĞİMİZ SAYGIN YERİ MUTLAKA VE MUTLAKA ELDE EDECEĞİZ"

Dünya zor günlerden geçiyor. Orta Doğu'da, Filistin'de, Gazze'de yaşananları hepimiz görüyoruz ne yazık ki 20. yüzyılda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler bugün küresel refaha, barışa çözüm bulmak yerine çaresiz ve sorunun bir parçası haline gelmiştir. Emperyal ülkelerin savunmasız, korunmasız sivillere, çocuklara karşı yaptığı bu etnik temizlik, vahşet elbette ki bugün olmazsa gelecekte mutlaka karşılığı verilecek. Hiçbir suç cezasız kalmayacaktır. İnsanlığın geleceği, kardeşliği, refahı, barışı için, Türkiye olarak var gücümüzle dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın diploması alanında yaptığı çalışmalar bütün dünyanın gözü önünde cereyan ediyor. Gerek Ukrayna ve Rusya anlaşmazlığında, savaşında gerek Filistin'deki soykırımda Türkiye küresel vicdanı harekete geçirmek için her türlü gayreti sarf etmekte ve bütün dünyayı hakkın, hukukun üstün olduğu bir çözüme çağırmaktadır. Türkiye'nin nesi var? Engin bir demokrasi tecrübesi, yetişmiş insan gücü var. Türkiye bilim ve teknolojide gerek bölgesel gerekse küresel anlamda önemli bir koruma sahip. O halde üstünlüklerimizi birleştireceğiz. Birimizin eksiğini, diğerimiz tamamlayacağız ve böylece dünya devletleri içerisinde hak ettiğimiz saygın yeri mutlaka ve mutlaka elde edeceğiz."

TDST Genel Başkanlığı'na seçilen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise şunları söyledi:

"50 MİLYONU ÇALIŞAN, 11 MİLYON FAAL ÜYESİ OLAN 5 SENDİKAYIZ"

"Bugün önemli bir gün. 1992 yılında o dönemlerde böyle bir çalışma yapılıyor. Bizden evvelki başkan abilerimiz, Azerbaycan Başkanı Serdar Bey'in başkanlığında başarılı olamıyor, olmuyor. 29 Temmuz 2023'te Şuşa'da bu bütün heyet, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu oradaydı. Orada Suşa Beyannamesi adı altında bu işin başlangıcını yaptık. 29 Eylül'de de Semerkant'ta Kudretullah Başkanın ev sahipliğinde ilk genel kurulumuzu yaptık. Kolay bir iş değil. Yani bir ülkede olursun. Metin, tüzük yazarsın ama 5 ülke, değişik diller. Yani bunun tüzüğünü yazması, bunu hazırlaması kolay bir iş değil. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan'ın çalışma arkadaşlarına, özellikle benim çalışma arkadaşlarıma, TÜRK-İŞ'in personellerine teşekkür ediyoruz. İnanın 2 ay boyunca olağanüstü işler yaptılar. Bir binamız olması gerekiyordu iki aylık zaman içerisinde. Umut ediyoruz kısa zamanda kendi binamız olacak. Ama geçici olarak Türk-Metal Sendikası'nın 600 metre kapalı alanı olan şu binayı arkadaşlarımız bitirdiler. Bugün kullanılacak durumda, tabelaları asıldı. Sayın Başbakanım bugün Türk devletleriyle ilgili önemli mesajlar verdi. 300 milyon bir topluluk. Burada 50 milyonu çalışan, 11 milyon faal üyesi olan 5 sendikayız. Şimdi bu üyeleri çoğaltmak da mümkün. Macaristan, Türkmenistan, Kıbrıs var. Daha ötesinde Türkiye'de sendikalar var. Yani bizim dışımızda da sendikalar var. Arzumuz onların hepsini, bu çatının altında beraber, bu zor yolculuğu beraber yapmak.

"BUGÜN BEN BURADA BAŞKAN OLDUYSAM TÜRK-İŞ BAŞKANI OLMASAM BEN BAŞKAN OLAMAZDIM. BEN İŞÇİYİM. İŞÇİ OLMASAM TÜRK-İŞ BAŞKANI OLAMAZDIM"

Bugün ben burada başkan olduysam TÜRK-İŞ başkanı olmasam ben başkan olamazdım. Ben işçiyim. İşçi olmasam TÜRK-İŞ başkanı olamazdım. Benim bir tarafım Abhazya'dan bir tarafım Balkanlar'dan gelen, ben şoför Recai'den ve Fahriye Atalay'ın ikinci evladıyım. TÜRK-İŞ başkanlığı gibi bu ülkede önemli bir görevi yapıyorum. Şimdi benim sırtıma bir yük daha yüklendi. Türk Cumhuriyetlerinin üç sene başkanlığı. Allah ömür verirse ben yorgun dünyaya geldim, yorgun gideceğimi de biliyorum. Ne ailemi ne temsil ettiğim insanları bugüne kadar başını aşağı düşürmedim. Settar Bey'in büyük emekleri var. Bu başkanların tamamının emekleri var. Kudret Başkan özellikle bize öncü oldu. Ülkesinde bundan iki ay evvel yapılan toplantıda inanın ne gerekiyorsa devlet işin içinde, kurumlar işin içinde, herkes işin içinde bu teşkilatı kurduk. Ben şahsımda da tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Söylenecek çok şey var. Zamanı geldi mi oturup anlatırız, söyleriz inşallah. Ben şahsıma, TÜRK-İŞ'e güvendiğiniz, bu önemli görevi şahsıma verdiğiniz için TÜRK-İŞ yönetimi, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Türkiye'deki TÜRK-İŞ'in 1 milyon 400 bin üyesi, özellikle ailem adına da teşekkür ediyorum. Bana güvendikleri ve itimat ettikleri için."