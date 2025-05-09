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Türk Devletleri Arasında Alfabe Birliği Önerisi

Türk Devletleri Arasında Alfabe Birliği Önerisi
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TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Türk devletleri arasında alfabe birliği sağlanmasının siyasi, kültürel, ekonomik ve bilimsel alanlarda avantajlar sunacağını ifade etti. Bu birliğin kültürel ve tarihi bağları güçlendireceğini belirtti.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Türk devletleri arasında alfabe birliği sağlanmasının, siyasi, kültürel, ekonomik ve bilimsel alanlarda önemli avantajlar sunacağını söyledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi İsa Bey Salonu'nda Türk Dünyasında Ortak Alfabe Çalışmaları konulu konferans yapıldı.

Konuşmacı olarak katılan Mert, eski dönem yazı ve alfabelerine ilişkin bilgiler verdi.

Türk devletleri arasında alfabe birliği sağlanmasının, siyasi, kültürel, ekonomik ve bilimsel alanlarda önemli avantajlar sunacağına dikkati çeken Mert, kültürel ve tarihi bağların güçleneceğini söyledi.

Ortak alfabenin Türk dünyasında dil ve edebiyat birliğini destekleyeceğini aktaran Mert, şunları kaydetti:

"Eski ve modern Türk lehçeleri arasında daha kolay geçiş yapılabilir. Ortak Türk edebiyatı, müzik ve sanat eserleri daha geniş kitlelere ulaşır. Türk üniversiteleri arasında öğrenci ve akademisyen değişimi kolaylaşır. Ders kitapları, bilimsel makaleler ve araştırmaların karşılıklı anlaşılabilirliği artar. Türk devletleri arasında ticari belgeler, sözleşmeler ve yasal metinler standart bir alfabe ile hazırlanabilir. İş dünyasında iletişim engelleri azalır, yatırım ve ortak projeler artar. Turizm kolaylaşır, çünkü seyahat edenler için okuma ve anlama sorunu en aza iner."

Teknolojik uyum ve dijital iletişimin de artacağını vurgulayan Mert, "Klavyeler eşitlenecek bu çok önemli. Sosyal medya, çevrimiçi eğitim ve elektronik ticaret daha verimli hale gelecek. Yapay zeka ve otomatik çeviri sistemleri başarısı artacak. Bunun neticesinde siyasi ve diplomatik dayanışma, Türk Devletleri Teşkilatı gibi kuruluşlarda ortak metinlerin hazırlanması kolaylaşacak. Diplomatik iletişim daha hızlı ve anlaşılır olacak. Türk dünyasının uluslararası arenada birlikte hareket etme kabiliyeti artacak. Medya ve kitle iletişim iletişimde bütünleşme gerçekleşecek."

Mert, bu işin Türkiye Cumhuriyeti için bir devlet politikası olduğunu belirterek süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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