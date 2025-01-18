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Türk Askeri Kosova Güvenlik Gücü'ne Keskin Nişancı Eğitimi Verdi

Türk Askeri Kosova Güvenlik Gücü'ne Keskin Nişancı Eğitimi Verdi
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NATO'nun KFOR bünyesindeki Türk Temsil Heyeti, Kosova Güvenlik Gücü'ne keskin nişancı eğitimi vererek operasyonel kapasitelerini artırmayı hedefliyor. Kosova'nın silahlı kuvvetlere dönüşüm süreci de devam ediyor.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine keskin nişancı eğitimi verildi.

FSK'nin sosyal medya hesabından, Mehmetçik tarafından Kosovalı askerlere verilen profesyonel eğitimle ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği çerçevesinde, FSK'nin operasyonel kapasitelerinin artırılması amacıyla Türk ordusunun eğitmenleri tarafından Kosovalı askerlere keskin nişancı eğitimi verildiği belirtildi.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin, 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Kosova'da 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, FSK'nin silahlı kuvvetlere dönüştürülme sürecine çeşitli katkılar sağlıyor. FSK'nin askeri envanterinde çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.

Ayrıca Aralık 2024'te Kosova hükümeti ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) arasında, ülkede farklı kalibrede mühimmat üretmesi planlanan fabrikanın faaliyete geçmesi için anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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