Türk Akademisyen: Çin, 2023'te Küresel Ekonomik Toparlanmaya Katkı Yapacak

Bir Türk akademisyen, mevcut güçlüklere rağmen Çin'in 2023 yılında küresel ekonomik toparlanmaya ve büyümeye katkıda bulunacağını söyledi.

SES (İngilizce): PROF. DR. COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN, İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü öğretim üyesi:

"2022 zor bir yıl oldu. Bu nedenle 2023 yılında Çin büyük bir testten geçecek; büyüme, istihdam, istikrar ve bu konularda üstesinden gelinmesi gereken ön şartlardan oluşan bir testten. Hükümet kalkınmayı, bu konulara önem vererek sağlayacak. Bu, son derece önemli. Çin, küresel ithalat ve ihracatın büyük bir bölümünü oluşturuyor ve bunun yanı sıra dünyanın önde gelen 10 bankasının dördü Çinli. Çin, dijital para birimi konusunda oldukça iyi bir ilerleme gösteriyor. Bu nedenle Çin'in küresel ölçekte ekonomik kalkınmaya katkı yapacağını ve yapması gerektiğini düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)