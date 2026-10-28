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Turizm sektöründe 2027'de 7 bin turizm işletme belgeli tesis denetlenecek

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2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre gelecek yıl 7 bin turizm işletme belgeli tesisin denetlenmesi planlanıyor. Denetimlerle hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve çalışanların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

YASEMİN KALYONCUOĞLU/FATMA NUR CANDAN - Turizm sektörünün rekabet gücünün artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla gelecek yıl 7 bin turizm işletme belgeli tesisin denetlenmesi planlanıyor.

AA muhabirinin "2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan derlediği bilgilere göre, turizm sektörünün rekabet gücünün artırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Turizm tesislerinde fiziki şartların iyileştirilmesine ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve denetim faaliyetleri artırılacak. Sektörde hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla gelecek yıl denetimlerin artırılması, çalışanların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda 2027'de 7 bin turizm işletme belgeli tesisin denetlenmesi öngörülüyor.

Yeşil dönüşüm devam edecek

Turizm sektöründe yeşil dönüşümün hızlandırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar da yeni yılda devam edecek.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile 2022 yılında başlatılan işbirliği kapsamında konaklama tesisleri için sürdürülebilir turizm kriterleri uygulanıyor.

Ağustos 2026 itibarıyla 45 tesis "1. Aşama Belgesi", 17 bin 189 tesis "2. Aşama Belgesi" ve 2 bin 574 tesis ise "3. Aşama Sertifikası" aldı.

Böylece sürdürülebilir turizm kapsamında belge ve sertifika alan konaklama tesisi sayısı 19 bin 808'e ulaştı.

Sektör-üniversite işbirliği güçlendirilecek

Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında 3. Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası alan konaklama tesislerinin gelecek yıl sayısının artırılması öngörülüyor.

Öte yandan, turizm sektöründe çalışan personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla 1500 kişinin mesleki işbaşı eğitimlerinden yararlanması hedefleniyor.

GAP Bölgesi'nde turizm sektörünün insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla sektör-üniversite işbirliği de güçlendirilecek.

Kaynak: AA
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