Turizm Bakanı Ersoy, TGA Yönetim Kurulu'na Teşekkür Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, görev süresi sona eren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu'na teşekkür etti.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TGA Yönetim Kurulu ile yaptıkları son toplantıda turizm çalışmalarının genel durumunun değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Görev dönemleri boyunca Türkiye turizmine sundukları değerli katkılar, ürettikleri fikirler ve gösterdikleri özveri için tüm kurul üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemizin eşsiz turizm potansiyelini dünyaya en etkili şekilde tanıtmak için tüm paydaşlarımızla güçlü bir iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz."