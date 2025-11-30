TÜRGEV, Helal Expo 2025'te gençlerin helal değerlere uygun üretimlerini tanıttı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Helal Expo 2025'te gençlerin helal değerleri gözeterek hazırladığı el emeği ve tasarım eserlerini uluslararası ziyaretçilere tanıttı.

Vakıftan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğiyle, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025'in, 26- 29 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendiği belirtildi.

110 ülkeden katılımcının yer aldığı programda, helal ekonomi, ticaret ağları, inovasyon ve standartlara ilişkin başlıkların ele alındığı kaydedilen açıklamada, fuarda kendi standıyla yer alan TÜRGEV'in gençlerin üretim becerilerini ve kültürel mirasa dayalı eserlerini uluslararası ziyaretçilere tanıttığı aktarıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış mesajında dile getirdiği "temiz, güvenilir ve helal üretim" ilkesinin öne çıktığı fuarda, TÜRGEV'in gençlere yönelik üretim çalışmalarının da bu yaklaşım doğrultusunda sergilendiği kaydedildi.

TÜRGEV standında "Güzel İşler Fabrikası" öğrencilerinin el sanatları, tasarım ürünleri ve kültürel mirası yansıtan eserlerinin yer aldığı aktarılan açıklamada, modern tasarımlardan geleneksel el işlerine uzanan seçkinin, farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çektiği belirtildi.

Açıklamada, program süresince uluslararası heyetlerin standı ziyaret ederek, TÜRGEV'in değer temelli eğitim modeli, üretim odaklı öğrenme yaklaşımı ve helal yaşam kültürünü önceleyen gençlik vizyonu hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

TÜRGEV standı fuarda dikkati çeken bölümler arasında yer aldı

Açıklamada, "Helal Expo 2025'te gördüğümüz teveccüh, gençlerimizin üretim potansiyelinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Helal değerler ışığında üreten, yenilikçi ve sorumluluk sahibi bir gençlik yetiştirme hedefimiz, uluslararası arenada karşılık buluyor." ifadelerine yer verildi.

Bu yıl "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmeliyetçilik" temasıyla düzenlenen fuarda, helal pazarındaki güncel trendler, ürün geliştirme süreçleri ve sertifikasyon mekanizmalarının katılımcılara aktarıldığı belirtilen açıklamada, etkinlik boyunca firma temsilcileri, yatırımcılar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla çeşitli iş görüşmeleri yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, TÜRGEV standının, gençlerin üretim kabiliyetinin görünür kılınması ve helal yaşam felsefesinin kültürel üretimle buluşturulması açısından, fuarda dikkati çeken bölümler arasında yer aldığı aktarıldı.

Helal Expo 2025'in, Türkiye'nin helal ekonomideki konumunu güçlendirirken, gençlerin üretim süreçlerine katılımını önceleyen yaklaşımları da görünür kıldığı belirtilen açıklamada, TÜRGEV'in fuardaki varlığının, üretimi destekleyen, kültürel değerleri koruyan ve helal yaşam anlayışını gençlerin çalışmalarına yansıtan modelin uygulandığını gösterdiği ifade edildi.