Tunus ile Libya, ikili ilişkileri ve bölgesel sorunları görüştü

Tunus ve Libya, iki ülke arasındaki iş birliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi ve bölgesel sorunlarla ortak mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tunus Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunus Başbakanı Sara ez-Zenzeri ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Afrika-Fransa Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasında çeşitli alanlarda ikili iş birliğinin artırılması, üst düzey yetkililer arasındaki temas ve koordinasyonun yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

Başbakan Zenzeri, "Tunus'un güvenliği Libya'nın güvenliğidir." ifadelerini kullanarak, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Libya krizine ilişkin "çözümün Libyalılar arasında diyalog ve uzlaşı temelinde Libya-Libya çözümü olması gerektiği" yönündeki tutumunu yineledi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ise Tunus ile Libya arasında ekonomik entegrasyonun önemine dikkati çekerek, iki ülke arasındaki engellerin ortak şekilde aşılması ve koordinasyonun halkların çıkarları doğrultusunda sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Menfi ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve gelecek dönemde yapılacak karşılıklı ziyaretler ile toplantılara iyi hazırlanılmasının önemini vurguladı.

Açıklamada, görüşmede bölgesel gelişmelerin yanı sıra ortak ilgi alanına giren çeşitli dosyaların ele alındığı kaydedildi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de pazartesi günü başlayan Afrika-Fransa Zirvesi'ne Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Afrika ülkelerinden çok sayıda lider katılıyor.