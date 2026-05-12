Tunus ile Libya, ikili ilişkileri ve bölgesel sorunları görüştü

Tunus ve Libya, ikili iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel sorunlarla ortak mücadele edilmesi gerektiğini belittiler. Tunus Başbakanı Zenzeri, güvenliğin karşılıklı olduğunu ifade ederken, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, ekonomik entegrasyonun önemine dikkat çekti.

Tunus Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunus Başbakanı Sara ez-Zenzeri ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Afrika-Fransa Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasında çeşitli alanlarda ikili iş birliğinin artırılması, üst düzey yetkililer arasındaki temas ve koordinasyonun yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

Başbakan Zenzeri, "Tunus'un güvenliği Libya'nın güvenliğidir." ifadelerini kullanarak, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Libya krizine ilişkin "çözümün Libyalılar arasında diyalog ve uzlaşı temelinde Libya-Libya çözümü olması gerektiği" yönündeki tutumunu yineledi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ise Tunus ile Libya arasında ekonomik entegrasyonun önemine dikkati çekerek, iki ülke arasındaki engellerin ortak şekilde aşılması ve koordinasyonun halkların çıkarları doğrultusunda sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Menfi ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve gelecek dönemde yapılacak karşılıklı ziyaretler ile toplantılara iyi hazırlanılmasının önemini vurguladı.

Açıklamada, görüşmede bölgesel gelişmelerin yanı sıra ortak ilgi alanına giren çeşitli dosyaların ele alındığı kaydedildi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de pazartesi günü başlayan Afrika-Fransa Zirvesi'ne Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Afrika ülkelerinden çok sayıda lider katılıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBilgin Türe:

Tunus ve Libya arasında iş birliği güzel ve güzel ama bu görüşmelerin arkasında kimin çıkarı var bunu sormak lazım Macron'un bulunduğu bir zirvede Fransa'nın bölgedeki ekonomik ve jeopolitik amacının ne olduğu sorgulanmalı çünkü bu tür zirveler genelde büyük güçlerin oyun alanı oluyor ve küçük ülkelerin çıkarları hiçbir zaman ön planda olmuyor

Haber YorumlarıSevgül Gül:

Şu ekonomik entegrasyonun kadınlara eşit şartlarda yansıması hiç düşünülmüş mü acaba

Haber YorumlarıKonuralp Kaygısız:

Yine erkek liderler arasında görüşülüyor kadınların geleceği. Tunus'ta da Libya'da da kadınlar hiçbir söz hakkı olmadan bu kararlar alınıyor. Menfi ve Zenzeri ekonomik entegrasyondan bahsediyor ama kadın işçilerin haklarından hiç bahsetmiyor. Bölgesel sorunlarla mücadele ederken neden kadınları sürece dahil etmiyor anlamış değilim açıkçası.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

