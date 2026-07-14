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Tunus İçişleri Bakanı Nuri, Fransız mevkidaşıyla güvenlik işbirliğini görüştü

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Tunus İçişleri Bakanı Halid en-Nuri ile Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, telefon görüşmesinde sınır aşan suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğini güçlendirme konusunu ele aldı. Görüşme, Tunus'ta 2026'nın ilk yarısında 214 kg'dan fazla uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından gerçekleşti.

Tunus İçişleri Bakanı Halid en-Nuri, Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ile yaptığı telefon görüşmesinde, sınır aşan suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele başta olmak üzere iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nuri, Fransız mevkidaşı Nunez'den bir telefon görüşmesi aldı.

Görüşmede, iki ülkeyi ilgilendiren ortak konular değerlendirildi.

Taraflar, özellikle sınır aşan suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durdu.

Bakanlar ayrıca, ortak güvenlik tehditleriyle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla iki ülkenin içişleri bakanlıkları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanları görüştü.

Söz konusu temas, Tunus Gümrük İdaresinin 2026 yılının ilk altı ayında 214 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıklamasının ardından geldi.

Tunus Gümrük Sözcüsü Tuğgeneral Şükri el-Cibri, cuma günü yaptığı açıklamada, ele geçirilen uyuşturucular arasında 78,4 kilogram kokain, 134,5 kilogram esrar, 1,3 kilogram marihuana ile yaklaşık 180 bin uyuşturucu hap bulunduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
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