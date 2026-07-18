Tunus'ta aşırı sıcakların yol açtığı elektrik ve su kesintilerine tepkiler artıyor

Tunus'ta etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgasının yol açtığı elektrik ve su kesintilerine yönelik tepkiler artarken, Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), hükümete elektrik ve su sektörlerinde kapsamlı reform yapılması çağrısında bulundu.

Ülkenin en büyük sendikal örgütü UGTT tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna elektrik ve su sektörlerinin mevcut durumuna ilişkin şeffaf bilgi verilmesi ve uygulanabilir hedefler ile belirli bir takvime dayalı reform programının açıklanması istendi.

Açıklamada, kamuoyunun güveninin krizleri gerekçelendiren açıklamalarla değil, şeffaflık ve somut çözümlerle yeniden tesis edilebileceği belirtilerek, su, elektrik, sağlık, eğitim ve ulaşım hizmetlerinin anayasal güvence altındaki temel haklar olduğu kaydedildi.

Sendika, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi ve bu alanlardaki aksaklıklardan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini belirterek, su ve elektriğin yalnızca bir kamu hizmeti değil, aynı zamanda sosyal istikrarın, ekonomik faaliyetlerin ve ulusal güvenliğin temel unsurları olduğunu vurguladı.

UGTT, devletin düzenli su ve elektrik arzını sağlamadaki yetersizliğinin vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkilediğini, yatırım, üretim ve temel hizmetler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

Açıklama, Tunus'ta günlerdir etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok bölgede uygulanan planlı elektrik kesintileri ve su kesintilerinin kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı bir dönemde geldi.

Tunus İnsan Haklarını Savunma Birliği (LTDH), dün yaptığı açıklamada, tekrarlanan elektrik ve su kesintilerinin yaşam, sağlık ve insan onuruna ilişkin temel hakları ihlal ettiğini belirterek, zarar görenlerin tazmin edilmesi ve kesintilerin önlenmesini istemişti.

Tunus Elektrik ve Doğalgaz Şirketi (STEG) ise kesintilerin, aşırı sıcaklarla birlikte artan elektrik tüketimi nedeniyle ulusal şebekenin çökmesini önlemek amacıyla uygulandığını açıklamıştı.