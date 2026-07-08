Tunus'ta kuraklığın ardından hububat üretimi yeniden artışa geçti

Tunus'un önemli tahıl üretim merkezlerinden Bace vilayetine bağlı Kıblat'ta devam eden buğday hasadı, son yılların kurak döneminin ardından üreticilerin yüzünü güldürdü.

Resmi tahminlere göre ülkenin bu yılki hububat üretiminin 22 milyon kantarı (2,2 milyon ton) aşması beklenirken, çiftçiler artan üretim maliyetlerinin sektör üzerindeki baskısını sürdürdüğünü belirtiyor.

Kıblat'ta Devlet Tarım Arazileri İdaresine ait yaklaşık 476 hektarlık sert ve yumuşak buğday tarlalarında biçerdöverler aralıksız çalışırken, hasat edilen ürünler kamyonlarla depolara taşınıyor.

Kuraklığın ardından gelen verimli sezon

Kıblat'ta Devlet Tarım Arazileri İdaresine tarımsal hizmet sağlayan İmtiyaz Kooperatifi Başkanı Muhtar er-Riyahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verimli hasadın aylar süren emeğin sonucu olduğunu söyledi.

Toprak hazırlıklarının ekim ayından itibaren başladığını belirten Riyahi, "Toprağa ne kadar emek verirseniz karşılığını o kadar alırsınız. Bu yıl doğal koşullar lehimizeydi ve yaptığımız çalışmalar bununla birleşince verimli bir sezon ortaya çıktı." dedi.

Hasadın hem buğday hem saman açısından beklentileri karşıladığını ifade eden Riyahi, çiftçilerin uzun yıllar sonra yeniden bereketli bir sezon yaşadığını dile getirdi.

Üretici için en büyük sorun maliyetler

Riyahi, iyi rekolteye rağmen üreticilerin yüksek maliyet baskısıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Tohum, gübre ve saman balyalarında kullanılan bağlama iplerinin fiyatlarının önemli ölçüde arttığını belirten Riyahi, "İyi ürün almak artık çok daha yüksek maliyet gerektiriyor. Buna rağmen çiftçi üretmekten vazgeçmiyor." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta son yıllarda yaşanan kuraklığın etkisinin azalmaya başladığını kaydeden Riyahi, geçen sezonun iyi geçtiğini, bu yıl ise üretimin çok daha başarılı olduğunu belirtti.

Çiftçiler depolama kapasitesinin artırılmasını istiyor

Kooperatif üyesi ve çiftçi Beşir et-Trabulsi de bu sezon elde edilen ürünün uygun koşullarda korunmasının önemine dikkati çekti.

Trabulsi, Tarım Bakanlığından hasat edilen hububatın sağlıklı şekilde depolanmasını isterken, kooperatiflere daha fazla tarım arazisi tahsis edilmesi halinde üretime ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunabileceklerini vurguladı.

İklim değişikliği üretimi etkilemeye devam ediyor

Ziraat teknikeri Fethi er-Riyahi ise hasadın 6 Haziran'da başladığını belirterek, arazi hazırlıklarının başarılı şekilde tamamlandığını ifade etti.

Mart ayında yağışların azalmasının sert buğday verimini sınırladığını aktaran Riyahi, sert buğdayda hektar başına 8-10 kantar, yumuşak buğdayda ise 18-24 kantar verim elde edildiğini söyledi.

Tunus Tarım ve Balıkçılık Birliği Hububat Sorumlusu Hammadi Bubekri de nisan ve mayıs aylarında yaşanan sıcaklık artışlarının özellikle sert buğdayın verimi ve kalitesi üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu belirtti.

Bubekri, küçük üreticilerin gübre ve zirai ilaç temininde yaşadığı sıkıntıların da üretimi olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Üretim artsa da ithalat ihtiyacı sürüyor

Tunus Hububat Ofisi Genel Müdürü Selva Bin Hadid, daha önce yaptığı açıklamada bu yıl hububat üretiminin 22 milyon kantarı aşmasının beklendiğini, Tarım Bakanlığının depolama ve sevkiyat hazırlıklarını tamamladığını bildirmişti.

Yetkililer ayrıca iklim değişikliğine dayanıklı yeni tohum çeşitleri üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü belirtiyor.

Resmi verilere göre Tunus'un yıllık hububat tüketimi yaklaşık 36 milyon kantar seviyesinde bulunuyor.

Yaklaşık 250 bin çiftçinin faaliyet gösterdiği hububat sektörü, ülkenin tarımsal üretiminin yaklaşık yüzde 9'unu oluşturuyor.