Tunus, AB Büyükelçisi'ni Protesto İçin Kartaca Sarayı'na Çağırdı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, AB'nin Tunus Büyükelçisi Giuseppe Perrone'yi, Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi ile yaptığı görüşme sonrası protesto amacıyla Kartaca Sarayı'na çağırdı. Protesto, büyükelçinin diplomatik teamüllere uymadığını belirtiyor.

Tunus, Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Giuseppe Perrone'yi, Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi'yle görüşmesinin ardından Kartaca Sarayı'na çağırdı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in, AB'nin Tunus Büyükelçisi Perrone'yi, protestoyu iletmek üzere Kartaca Sarayı'na çağırdığı kaydedildi.

Bu protestonun, AB'nin Tunus'taki yetkili büyükelçisi olarak tanınmasına rağmen diplomatik teamüllere uymaması ve resmi çerçeveler dışında hareket etmesi gerekçesiyle iletildiği ifade edildi.

AB'nin Tunus Büyükelçisi Perrone, 24 Kasım'da Tunus Genel İşçi Sendikası merkezinde, TGİS Genel Sekreteri Tebubi'yle bir araya gelmişti.

TGİS'e bağlı Eş-Şaab News gazetesinin Perrone'nin açıklamasına yer verdiği haberinde, görüşmenin Tunus ile AB arasındaki ortaklık anlaşmasının 30'uncu yıldönümü vesilesiyle gerçekleştiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel
