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Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Uzunçayır Baraj Gölü'nde Kürek Sporu Yaptı

Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Uzunçayır Baraj Gölü'nde Kürek Sporu Yaptı
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Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, Uzunçayır Baraj Gölü'nde düzenlenen etkinlikte kürek sporunu deneyimleyerek kadınlardan oluşan kulüp yöneticileriyle bir araya geldi. Kulüp başkanı Nesrin Söylemez, sporun yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, kentteki Uzunçayır Baraj Gölü'nde kürek sporu yaptı.

Munzur Kürek, Kano, Su Sporları ve Yelken Sporu Kulübü tarafından Tunceli'de kürek sporunun yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı.

Vali Tekbıyıkoğlu da Munzur ve Pülümür çaylarının oluşturduğu Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında kulüp yöneticileriyle bir araya gelerek yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Görüşme sonrası Tekbıyıkoğlu, kürek sporunu deneyimlemek üzere aralarında Kulüp Başkanı Nesrin Söylemez'in de bulunduğu 4 kişiyle tekneye binip baraj gölüne açıldı.

Yaklaşık 15 kilometre boyunca kürek çeken Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, parkuru tamamladıktan sonra kıyıya çıktı.

Nesrin Söylemez, AA muhabirine, kentte kürek sporunun yaygınlaştırılması ve sporcu yetiştirilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'de yönetimi tamamen kadınlardan oluşan ilk ve tek kürek kulübü olduklarını belirten Söylemez, şöyle konuştu:

"Bugün Sayın Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu ile Munzur'un eşsiz sularında yaklaşık 15 kilometre kürek çekmenin gururunu yaşadık. Sporun birleştirici gücüne ve kadınların liderliğinde Tunceli'de kürek sporunun gelişeceğine yürekten inanıyoruz."

Söylemez, baraj gölünde kürek çekmenin çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Sayın Valimizin kuruluşumuzdan itibaren verdiği büyük desteği, bugün bizlerle kürek çekerek pekiştirmesi, hem sporcularımız hem de bölgedeki spor kültürünün güçlenmesi adına çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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