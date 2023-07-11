Tunceli'de Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı
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Tunceli-Pülümür kara yolu Söğütlüçeşme köyü mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tunceli- Pülümür kara yolu Söğütlüçeşme köyü mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 44 AAH 500 plakalı otomobil ile 35 ARR 820 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.