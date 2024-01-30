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Tunceli'de Kaçak Avcıya Dronla Tespit Edilerek Cezai İşlem Uygulandı

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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak avlandığı dronla tespit edilen kişiye 10 bin 689 lira ceza uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, yaban hayvanlarının korunması için denetimlerini sürdürüyor.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak avlandığı dronla tespit edilen kişiye 10 bin 689 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, yaban hayvanlarının korunması için denetimlerini sürdürüyor.

Belirli aralıklarla arazide devriye görevi yürüten ekipler, Mazgirt'teki Bulgurcular Devlet Avlağı'nda dron yardımıyla saha taraması yaptı.

Ekipler, bu esnada bir kişinin kaçak yöntemlerle karla kaplı ormanda avlandığını tespit etti.

Kaçak avcı hakkında, "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 bin 689 lira ceza uygulandı.

DKMP ekiplerince avda kullanılan yivsiz av tüfeğine el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Mazgirt Tunceli Hayvan Hakları Çevre Ceza Doğa Ekonomi Güncel Haberler

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