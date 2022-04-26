Tunceli'de 'Eren Kış- 23' operasyonunda 2 sığınak imha edildi - Haberler

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Tunceli'de 'Eren Kış- 23' operasyonunda 2 sığınak imha edildi

Demirören Haber Ajansı - Serhat Ozan Yıldırım - Güncel
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Tunceli'de 'Eren Kış- 23' operasyonunda 2 sığınak imha edildi

TUNCELİ'de, İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen 'Eren Kış- 23 Mercan Dağları' operasyonunda teröristlerin kullandığı 2 sığınak, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.

TUNCELİ'de, İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen 'Eren Kış- 23 Mercan Dağları' operasyonunda teröristlerin kullandığı 2 sığınak, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.

Tunceli'de, İl Jandarma Komutanlığı'nca 12 Şubat'ta, 1062 güvenlik personeliyle başlatılan 'Eren Kış- 23 Mercan Dağları' operasyonu sürüyor. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde Hozat ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. İçinde çok sayıda yaşam malzemesi bulunan sığınaklar imha edildi.  

 


Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Tunceli, Güncel, Haberler

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