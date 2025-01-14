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Tumbatu Adası'na İlk Balıkçı Teknesi: Umut-1 Açıldı

Tumbatu Adası'na İlk Balıkçı Teknesi: Umut-1 Açıldı
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Zanzibar'ın Tumbatu Adası, Umut Sensin Derneği'nin öncülüğünde adalı kadınların katkılarıyla yapılan Umut-1 isimli tam donanımlı balıkçı teknesine kavuştu. Projenin amacı, adada balıkçılığı geliştirmek ve gıda güvenliğini sağlamak.

Zanzibar'ın adalarından biri olan ve gıdaya ulaşmakta ciddi sorunlar yaşayan Tumbatu Adası, Umut Sensin Derneğinin öncülüğünde, adada yaşayan kadınların emek verdiği bir sanat projesiyle tam donanımlı ilk balıkçı teknesine kavuştu.

Umut Sensin Derneğinden edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Afrika'da sürdürülebilir ekonomik kalkınma ekseninde çalışmalar yürüten dernek tarafından yapımı tamamlanan Umut-1 balıkçı teknesi, düzenlenen açılış töreninin ardından ada halkının kullanımına sunuldu.

Zanzibar'ın adalarından biri olan ve gıdaya ulaşmakta ciddi sorunlar yaşayan Tumbatu Adası, adada yaşayan kadınların emek verdiği bir sanat projesiyle tam donanımlı ilk balıkçı teknesine kavuştu.

Balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje tamamlandığında, tekne sayısının 5'e ulaşması ve ada halkının kalıcı gıda güvenliğine ulaşması hedefleniyor.

Sanatla başlayan ekonomik kalkınma

Samaki Art Projesi'nde İtalyan sanatçı Elene Di Capita ve Türk sanatçı Şule Yavuzer koordinatörlüğünde kurulan atölyede 40 Afrikalı kadına Gyotaku sanatı öğretildi. Gyotaku, balıkların üzerine mürekkep sürerek balık baskı desenler oluşturmayı içeriyordu.

Atölye sonucunda Tumbatulu kadınların ürettiği eserler "Portraits of the Ocean" sergisi ile adanın sınırlarını da aştı.

Hem kadın istihdamını hem de balıkçılığın geliştirmesini hedefleyen sergi, ilk olarak Türkiye Darusselam Büyükelçiliği'nde ardından Zanzibar ve Dubai'de sanat ve insani yardım gönüllülerini bir araya getirdi. Eserlerden elde edilen gelirle, Tumbatu Adası'nın ihtiyaçlarına uygun bir balıkçı teknesi yaptırıldı.

Umut-1 denize açıldı

Umut-1'in açılış töreni, Zanzibar ve Türkiye'den STK temsilcileri ve ada halkının katılımı eşliğinde gerçekleşti. Gyotaku atölyesinde eserler üreten Tumbatulu kadınlar da törende yerini aldı.

Tören öncesinde ellerinde "Türk ve Zanzibar bayrakları olan çocuklar" yöresel şarkılar söyledi. Açılış töreninde konuşma yapan ve balık baskı sanatı öğrenen yöre kadınlarından Rahma Hussein Khamiss, "Umut Sensin Derneği'ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz çünkü Tumbatu Jongowe köy halkının balık baskı sanatını öğrenmesine büyük destek oldular ve balıkçı teknesini ada halkının hizmetine sundular." ifadelerini kullandı.

???????Açılış konuşmaları ve dua edilmesinin ardından temsilciler ve ada halkı teknenin ilk seferini başlatmak için sahile yürüdü.

Kurdele kesimi sonrasında Umut-1 teknesi, Tumbatulu kadınların uğurlaması eşliğinde Hint Okyanusu'na açılarak ilk seferini gerçekleştirdi.

2026'da tekne sayısı 5 olacak

Umut-1 teknesi 14 metre uzunluğunda, aynı anda 30 kişinin çalışabileceği kapasitede ve bölgenin şartlarına dayanıklı olarak tasarlandı.

2026 içinde tekne sayısını 5'e çıkaracaklarını belirten Umut Sensin Derneği Başkanı Emrah Engin de, balıkçılığın geliştirilmesi projesiyle birlikte adada büyük bir dönüşümün başlayacağını, böylece ada halkının ekonomik refahının ve gıda güvenliğinin kalıcı hale geleceğini söyledi.

Zanzibar'da bulunan Tumbatu Adası, Afrika'nın doğusundaki "bereketli sularla" çevrili 30 kilometrekarelik küçük bir ada.

Tumbatu Adası'nı çalışma bölgesi olarak belirleyen Umut Sensin Derneği, "balıkçılığın geliştirilmesi ile ekonomik kalkınma" hedefini bir sanat projesine dönüştürerek çok yönlü bir değişimi hayata geçirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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