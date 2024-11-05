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Tüm Emlak Danışmanları Birliği Çanakkale İl Başkanlığına Engin Vural Atandı

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Çanakkale İl Başkanlığına Engin Vural Atandı
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Engin Vural, Tüm Emlak Danışmanları Birliği'nin Çanakkale İl Başkanlığı görevine getirildi. Vural, emlak sektöründeki deneyimlerini ve birliklerinin kurulma amacını anlattı.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Çanakkale İl Başkanlığına Engin Vural atandı.

Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, birliklerinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulduğunu söyledi.

Kendisinin de uzun yıllardır emlak sektöründe faaliyet gösterdiğini anlatan Engin Vural, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Tüm Emlak Danışmanları Birliği Kuruldu. 81 ilde ve dünyanın bir çok ülkesinde temsilcilikleri başkanları olan bir birliğiz. Bu doğrultuda inşallah bütün meslektaşlarımıza hayırlı olacak.

Dünyanın en güzel şehrinde, dünyanın en büyük yatırımının yapıldığı şehirde böylesine güzide bir kuruluşun yapmakla onurlandırıldım. Bununla ilgili 11 ilçemizde ilçe başkanlıkları kuracağız. Ben yaklaşık 20 yıldır sektörün içindeyim ve bu konuda çok ciddi bilgi birikimine sahibim. Bu doğrultuda sektörün içinde nelerin yaşandığını, halkımızın emlakçılara nasıl baktığını çok yakından biliyorum. Ne yazık ki içimizde de emlakçılığı yanlış şekilde benimseyip yanlış şekilde kullanan bazı arkadaşlar mevcut. İşte bizim asıl amacımızda, devletimizin son zamanlarda sıkça gündeme getirdiği kanunlar, yasalar, yönetmelikler, kurulalar, şartlar çerçevesinde bunların denetlenmesi yenin kanunların çıkartılması için önerilerde bulunulmasıdır." dedi.

Engin Vural, Çanakkale'deki birlik yapısının kısa sürede kuruluşunu tamamlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
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