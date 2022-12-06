Tülay'ın dövülüp, otomobille ezilerek öldürülmesinde 1 tutuklama Güncel Haberler ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, Tülay Güçevin'in (24) dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Celalettin Sefa Durukan (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, Tülay Güçevin'in (24) dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Celalettin Sefa Durukan (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polatlı-Haymana yolu üzerindeki Şeyhali Mahallesi yakınlarında önceki gün yol kenarında cesedi bulunan ve vücudunda darp izlerine rastlanan 2 çocuk annesi Tülay Güçevin'in, dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otel işletmecisi Celalettin Sefa Durukan ve S.M.S., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheliden Celalettin Sefa Durukan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Polatlı Güncel Haberler

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