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Tülay'ın dövülüp, otomobille ezilerek öldürülmesinde 1 tutuklama

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ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, Tülay Güçevin'in (24) dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Celalettin Sefa Durukan (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, Tülay Güçevin'in (24) dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Celalettin Sefa Durukan (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polatlı-Haymana yolu üzerindeki Şeyhali Mahallesi yakınlarında önceki gün yol kenarında cesedi bulunan ve vücudunda darp izlerine rastlanan 2 çocuk annesi Tülay Güçevin'in, dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otel işletmecisi Celalettin Sefa Durukan ve S.M.S., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheliden Celalettin Sefa Durukan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Polatlı Güncel Haberler

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