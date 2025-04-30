Tülay Hatimoğulları 1 Mayıs'ta İşçilerin Mücadelesine Destek Verdi

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, İstanbul'daki bir tekstil atölyesini ziyaret etti.

Zeytinburnu'ndaki tekstil atölyesi ziyaretinde, Hatimoğulları'na, parti yetkilileri de eşlik etti.

Hatimoğulları, atölyede çalışan işçilere, 1 Mayıs'ın önemini anlatarak, sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında işçilerin ve emekçilerin ezildiği bir kapitalist sistemin mevcut olduğunu söyledi.

İşçilerin emeğine ve alın terine dikkati çeken Hatimoğulları, "İşçilerin emeği ve alın teri olmasa hayat durur. O bakımdan sizlerin emeği gerçekten son derece kıymetli. Emeğinizin hakkını bu sistemden, iktidarlardan güçlü bir biçimde alabilmek için sizlerin örgütlü mücadeleden başka bir şansı yok. Emekçilerin örgütlülüğü, mevcut olan kapitalist sömürücü sisteme karşı işçileri daha güçlü kılacak, haklarını almaları için daha güçlü sonuçlar verecektir, buna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Tülay Hatimoğulları, DEM Parti olarak, 1 Mayıs'ta Kadıköy'de düzenlenecek mitingine katılacaklarını belirterek, işçilere de partiyle ya da bağlı olduğu sendikalarla beraber alanlarda olmaları için davette bulundu.