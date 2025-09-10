Tüketici Konseyi'nden Dolandırıcılık ve Yapay Zeka Üzerine Önemli Kararlar

Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Tüketici Konseyi toplantısında, vatandaşların günlük hayatta karşılaştıkları dolandırıcılık vakalarının önlenmesi ve yapay zekanın etkilerine ilişkin tavsiye kararları alınıdı, iki çalıştay grubu kurulması kararlaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29. Tüketici Konseyi toplantısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, tüketicilerin karşılaştığı güncel sorunlar, çözüm önerileri ve yeni stratejilerin kapsamlı şekilde ele alındığı belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı tarafından tüketicilerin uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına erişimini kolaylaştırmak ve piyasa dengesini korumak amacıyla yeni önlemler hayata geçiriliyor, tüketicilerin taraf olduğu her türlü sözleşme ve işlem alanında yoğun denetimler aralıksız sürdürülüyor, sağlıklı bir piyasa düzeninin oluşturulması ve korunması için çalışmalar kesintisiz yürütülüyor." ifadesi kullanıldı.

Toplantının açılışının Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yapıldığı, Bolat'ın tüketicileri korumak için birçok alanda yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı çok sayıda ürünü denetlediklerini söylediği aktarıldı.

İki konuda çalıştay hazırlığı

Açıklamada, toplantıda öncelikle tüketici dernekleri temsilcilerinin güncel sorunları ve çözüm önerilerini ilettiği ifade edildi.

"Dolandırıcılık Vakalarının Önlenmesi Konusunda Alınacak Tedbirler" ve "?Yapay Zekanın Tüketicinin Korunması Alanındaki Etkileri" başlıklarında çalıştay grupları oluşturulduğu bilgisi verilen açıklamada, hazırlanan sonuç raporlarının konsey delegelerine sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, toplantı sonuçlarına ilişkin genel bir değerlendirme yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Delegelerce vatandaşların günlük hayatta karşılaştıkları dolandırıcılık vakalarının önlenmesi, hedefli reklamcılık, veri güvenliği, siber güvenlik, istenmeyen arama ve e-postaların önlenmesi, tüketicilerin korunması alanında yapay zekanın etkileri ve yeni kamu spotlarının hazırlanarak tüketici bilincinin artırılması konuları başta olmak üzere Tüketici Konseyinin tavsiye niteliğindeki kararları belirlendi. Alınan kararlar, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilecek ve Ticaret Bakanlığı tarafından titizlikle takip edilecek. Tüketici Konseyi bugüne kadar tüketicilerin haklarının güçlendirilmesine yönelik çok sayıda karar aldı, uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi için önemli adımlar attı. Bu yıl alınacak kararlar da tüketicinin korunması politikalarına yön verecek ve Bakanlığımızca etkin şekilde hayata geçirilecektir."