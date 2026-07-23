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TÜİK: Tüketici güven endeksi yüzde 2,2 arttı

TÜİK: Tüketici güven endeksi yüzde 2,2 arttı
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TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi, haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 89,8 seviyesine yükseldi. Hanenin maddi durumu, beklentiler ve genel ekonomik durum endekslerinde artış görülürken, dayanıklı tüketim mallarına harcama düşüncesinde hafif bir düşüş kaydedildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında tüketici güven endeksinin yüzde 2,2 artarak yüzde 89,8 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 89,8 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 3 artarak 74,5, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 2 artarak 91,4, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5,2 artarak 88,3, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise 0,8 azalarak 105,1 değerlerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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