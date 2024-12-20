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Tüketici Güven Endeksi Aralık'ta Yüzde 1,9 Artarak 81,3'e Yükseldi

Tüketici Güven Endeksi Aralık'ta Yüzde 1,9 Artarak 81,3'e Yükseldi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ait tüketici güven endeksini açıkladı. Kasım ayında 79,8 olan endeks, aralık ayında yüzde 1,9 artışla 81,3 seviyesine ulaştı. Mevcut hanenin maddi durum değerlendirmesi ise düşüş gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin aralık ayı verilerini açıkladı. Buna göre, kasım ayında 79,8 olan endeks  aralık ayında yüzde 1,9 artarak 81,3 oldu.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasım ayında 79,8 iken aralık ayında yüzde 1,9 oranında artarak 81,3 oldu.

Endekse göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu kasım ayında 66,1 iken aralık ayında 63,8 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise kasım ayında 80,6 iken aralık ayında 81,9 oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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