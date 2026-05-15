Haberler

TÜİK: Ücretli çalışan sayısı martta yıllık %1,8 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ücretli Çalışan İstatistikleri'nin Mart 2026 verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de ücretli çalışan sayısı mart ayında yıllık bazda yüzde 1,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 320 bin 850 kişi iken, 2026 yılı Mart ayında 15 milyon 601 bin 250 kişi oldu.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ücretli Çalışan İstatistikleri'nin Mart 2026 verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de ücretli çalışan sayısı mart ayında yıllık bazda yüzde 1,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 320 bin 850 kişi iken, 2026 yılı Mart ayında 15 milyon 601 bin 250 kişi oldu.

TÜİK tarafından açıklanan "Ücretli Çalışan İstatistikleri" verilerine göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2026 yılı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 yükseldi.

Geçen yıl mart ayında 15 milyon 320 bin 850 olan ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde 15 milyon 601 bin 250'ye çıktı.

Alt sektörler incelendiğinde, ücretli çalışan sayısı mart ayında yıllık bazda sanayi sektöründe yüzde 2,7 azaldı. Aynı dönemde inşaat sektöründe yüzde 6,4, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,5 artış kaydedildi.

Verilere göre ücretli çalışan sayısı aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı.

Mart ayında bir önceki aya göre sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 0,3 gerilerken, inşaat sektöründe yüzde 0,9, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,2 artış gerçekleşti.

Kaynak: ANKA
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler

ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e olay pankart! Ortalık bir anda karıştı

Koskoca kulüp ne hallere düştü!

Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde

Gözaltındaki ROK'la ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
Tamamı yayınlandı! İşte Sinan Akçıl'ın yaptığı A Milli Takım marşı

Tamamı yayınlandı! İşte Sinan Akçıl'ın yaptığı A Milli Takım marşı
Pırlanta kaçakçılığı operasyonunda 81 gözaltı

349 milyon liralık pırlanta kaçakçılığı operasyonu: 81 gözaltı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak

Yüzlerce kişiye mülakatsız iş kapısı! İşte şartlar ve kadrolar
Didem Soydan yıllar sonra anlattı: Şifresini unuttuğu hesabı servete dönüştü

Ünlü modelin şifresini unuttuğu hesabı yıllar sonra servete dönüştü
Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Kim olduğunu görenler beğenmeden edemiyor