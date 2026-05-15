TÜİK: Ücretli çalışan sayısı martta yıllık %1,8 arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ücretli Çalışan İstatistikleri'nin Mart 2026 verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de ücretli çalışan sayısı mart ayında yıllık bazda yüzde 1,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 320 bin 850 kişi iken, 2026 yılı Mart ayında 15 milyon 601 bin 250 kişi oldu.

TÜİK tarafından açıklanan "Ücretli Çalışan İstatistikleri" verilerine göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2026 yılı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 yükseldi.

Geçen yıl mart ayında 15 milyon 320 bin 850 olan ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde 15 milyon 601 bin 250'ye çıktı.

Alt sektörler incelendiğinde, ücretli çalışan sayısı mart ayında yıllık bazda sanayi sektöründe yüzde 2,7 azaldı. Aynı dönemde inşaat sektöründe yüzde 6,4, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,5 artış kaydedildi.

Verilere göre ücretli çalışan sayısı aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı.

Mart ayında bir önceki aya göre sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 0,3 gerilerken, inşaat sektöründe yüzde 0,9, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,2 artış gerçekleşti.

Kaynak: ANKA