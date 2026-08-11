Haziran ayında toplam ciro endeksi yıllık yüzde 25,8 arttı

(ANKARA) - TÜİK verisine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Haziran ayında yıllık yüzde 25,8 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 26,7, inşaat ciro endeksi yüzde 29,9, ticaret ciro endeksi yüzde 23,5, hizmet ciro endeksi ise yüzde 31,3 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 0,3 AZALDI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Haziran ayında aylık yüzde 0,3 azaldı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,7, inşaat ciro endeksi ise yüzde 0,7 azaldı. Ticaret ciro endeksi yüzde 0,5, hizmet ciro endeksi ise yüzde 0,8 arttı.

Kaynak: ANKA