TÜİK: Büyükbaş sayısı yüzde 4,3, küçükbaş yüzde 5,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3, küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 5,4 oranında artış gösterdi. Ayrıca, yaş ipek kozası ve bal üretimi de önemli oranlarda yükseldi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'te büyükbaş sayısının yıllık yüzde 4,3, küçükbaş sayısının ise yüzde 5,4 arttığını açıkladı.

TÜİK, 2025 dönemine ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, büyükbaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 17 milyon 709 bin baş oldu. Büyükbaş kategorisinde, sığır sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 17 milyon 544 bin baş, manda sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artarak 164 bin 785 baş oldu. Küçükbaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarak 57 milyon 874 bin baş oldu. Küçükbaş kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,9 oranında artarak 46 milyon 689 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 3,4 oranında artarak 11 milyon 186 bin baş oldu.

YAŞ İPEK KOZASI VE BAL ÜRETİMİ ARTTI

Yaş ipek kozası üretimi bir önceki yıla göre yüzde 38,4 oranında artarak 118 ton, bal üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artarak 97 bin 253 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
