Tüik, Şubat Ayı Güven Endekslerini Açıkladı: Perakende Ticaret Sektörü Yüzde 2,9 Artarken, İnşaat Sektörü Yüzde 2,1 Azaldı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2026'ya ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Hizmet sektörü sabit kalırken, perakende ticaret yüzde 2,9, inşaat ise yüzde 2,1 azaldı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe aynı kaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,1 azaldı.

TÜİK, "Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Şubat 2026" verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre, hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 oranında artarak 115,9 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,1 oranında azalarak 83,9 değerini aldı.

