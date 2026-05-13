Haberler

Tüik: Mart Ayında Tavuk Eti Üretimi 232 Bin 63 Ton Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in mart ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerine göre; tavuk eti üretimi 232 bin 63 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,92 milyar adet olarak gerçekleşti.

(ANKARA) - TÜİK'in mart ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerine göre; tavuk eti üretimi 232 bin 63 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,92 milyar adet olarak gerçekleşti.

TÜİK, mart ayı 'Kümes Hayvancılığı Üretimi' verilerini açıkladı. Buna göre, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,1, tavuk eti üretimi yüzde 0,2 arttı. Ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 16,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,3, tavuk eti üretimi ise yüzde 2,3 arttı.

Bir önceki ay 227 bin 793 ton olan tavuk eti üretimi mart ayında yüzde 1,9 oranında artarak 232 bin 63 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 820 milyon 502 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi, mart ayında yüzde 5,5 oranında artarak 1 milyar 920 milyon 705 bin adet oldu.

Kaynak: ANKA
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Havza'da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Savaş alanı gibi
Arda Güler'e inanılmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak

Arda'ya inanılmaz teklif! Kabul ederse paraya para demeyecek

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı
Önde oldukları maçı hükmen kaybettiler! Belki de şampiyonluk gitti

Bu olayların bedeli çok ama çok ağır oldu!

Galatasaray Uğurcan için gerekeni yaptı! Servet kazanacak

Uğurcan için gerekeni yaptılar
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti

773 günde haritanın rengi değişti