TÜİK: İnşaat maliyeti aralıkta arttı

Güncelleme:
TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyeti aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,22 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,47 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,67 arttı. Bina inşaatı maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 1,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,55 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti bir önceki aya göre yüzde 0,03 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,37 arttı.

