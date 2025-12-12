Haberler

Tüik'in Enflasyon Paylaşımlarını Gerekçe Göstererek İktisatçı Mustafa Sönmez'e Açtığı Tazminat Davası Reddedildi

Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, TÜİK tarafından açılan iktisatçı Mustafa Sönmez'e yönelik tazminat davasını reddetti. Sönmez, enflasyon verilerine yönelik eleştirilerini haklı buldu.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon paylaşımları gerekçe göstererek iktisatçı Mustafa Sönmez'e açılan tazminat davası reddedildi.

TÜİK, enflasyon verilerine yönelik paylaşımlarını gerekçe göstererek, iktisatçı Mustafa Sönmez'e tazminat davası açtı. Davanın duruşması Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada savunma yapan Sönmez, "TÜİK'e hakaret kastım olamaz. 50 yıldır bu verileri kullanıyorum. Türkiye'de TÜİK'in enflasyon verilerine hiç güven yok. Kalite meselesi ve ölçme sorunu var. Benim de de medya mensubu olarak eleştirmek hem hakkımdır hem de görevim. Milyonlarca insanın gelirleri bu verilerle belirleniyor" dedi.

Mahkeme, TÜİK'in talebini yerinde görmeyerek, davanın reddine karar verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
