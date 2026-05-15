Mart 2026'da hizmet üretimi yıllık %3,2 arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de hizmet üretim endeksi mart ayında yıllık bazda yüzde 3,2, aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı. Yıllık bazda en yüksek artış konaklama ve yiyecek hizmetlerinde görüldü.

TÜİK tarafından açıklanan "Hizmet Üretim Endeksi, Mart 2026" verilerine göre; hizmet üretim endeksi 2026 yılı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, mart ayında ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık bazda yüzde 2,8 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 17,7 arttı. Aynı dönemde bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,9, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,7 artış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı.

Mart ayında bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,7, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,8, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6 ve idari destek hizmetleri yüzde 0,8 arttı. Aynı dönemde bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ise yüzde 2,1 geriledi.

Kaynak: ANKA