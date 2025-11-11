TÜİK Eylül Ayı İnşaat Maliyet Endeksi Verilerini Açıkladı
TÜİK, İnşaat Maliyet Endeksi Eylül ayı verilerini açıkladı. Buna göre, İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,90, işçilik endeksi yüzde 0,82 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,32, işçilik endeksi yüzde 30,99 artış gösterdi.
Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 22,75, aylık yüzde 0,96 arttı
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,75 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,06, işçilik endeksi yüzde 0,80 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,82, işçilik endeksi yüzde 30,47 arttış gözlendi.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 24,60 arttı
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,57 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,60 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,43 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,87 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,91 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,86 arttı.