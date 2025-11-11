Haberler

TÜİK Eylül Ayı İnşaat Maliyet Endeksi Verilerini Açıkladı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayında inşaat maliyet endeksinin yıllık bazda yüzde 23,18, aylık bazda ise yüzde 0,87 arttığını bildirdi. Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 22,75, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise yıllık yüzde 24,60 artış gösterdi.

TÜİK, İnşaat Maliyet Endeksi Eylül ayı verilerini açıkladı. Buna göre, İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,90, işçilik endeksi yüzde 0,82 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,32, işçilik endeksi yüzde 30,99 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 22,75, aylık yüzde 0,96 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,75 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,06, işçilik endeksi yüzde 0,80 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,82, işçilik endeksi yüzde 30,47 arttış gözlendi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 24,60 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,57 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,60 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,43 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,87 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,91 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,86 arttı.

Kaynak: ANKA / Güncel
title
