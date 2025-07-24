TÜGVA Yaz Okulları Cami Buluşması Van'da Gerçekleşti

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Van'da TÜGVA'nın organize ettiği Yaz Okulları Cami Buluşması etkinliği, 5 bin 500 ortaokul öğrencisinin katılımıyla İpekyolu ilçesindeki Yukarı Nurşin Camisi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kültürel ile sportif faaliyetlerle buluşturuldu.

Van'da Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Yaz Okulları Cami Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

İpekyolu ilçesindeki Yukarı Nurşin Camisinde düzenlenen etkinliğe, ilçenin farklı okullarında eğitim gören 5 bin 500 ortaokul öğrencisi katıldı.

TÜGVA Van İl Başkanı Hamza Sığınç, etkinlikte bir araya geldiği çocuklarla sohbet etti.

Sığınç, gazetecilere, TÜGVA'nın vitrin projelerinden olan Yaz Okulu'nun cami buluşmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaz okulunun ülke genelinde yaklaşık 400 bin öğrencinin katılımıyla devam ettiğini belirten Sığınç, şunları kaydetti:

"İlimiz özelinde de 22 bin öğrencinin katılımıyla yaz okulunu sürdürüyoruz. Bugün de İpekyolu ilçemizin cami buluşmasını 5 bin 500 ortaokul öğrencimizin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Yaz okullarımız da temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim eğitimleri, kültürel ve sportif faaliyetler ile binicilik, okçuluk gibi etkinlikler yapıyoruz. İlimizde TÜGVA Yaz Okullarına ciddi bir katılım oldu, teveccüh gösterildi. Bunun için de katılan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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