Tügiad Ankara Şubesi Üyeleri İftarda Buluştu

(ANKARA) - TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, sektörlere göre farklılık gösterse de ekonomide genel havanın toparlanmaya başladığını belirterek, "Bu yönüyle aslında her gün bir sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. İnanıyorum ki birlikte hareket ettiğimiz sürece Türkiye'nin ekonomik geleceğine yön veren kadrolar yine bu salondan çıkacaktır. TÜGİAD varsa üretim vardır. TÜGİAD varsa geleceğe güven vardır" dedi.

TÜGİAD Ankara Şubesi, geleneksel iftar yemeği buluşması Ankara'da Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Defterdarı Yüksel Duman, TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, ASO Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, ASO Başkan Yardımcısı Sayın Ercan Ata, 10. ve 11. Dönem TÜGİAD Ankara Başkanı Zafer Yıldırım, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, 4. 5. ve 6. Dönem TÜGiAD Ankara Başkanı Sefa Çol, 8. Dönem TÜGİAD Ankara Başkanı Türker Naslı ve TÜGİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Kürşat Badem'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, iftar organizasyonunda yaptığı konuşmada, "Üretim, istihdam ve girişimcilik bir ülkenin gövdesiyse; birlik, beraberlik ve toplumsal bilinç o gövdenin can suyudur. Güçlü bir ekonomi, ancak güçlü bir toplumsal dayanışma zemini üzerinde yükseldiğinde sürdürülebilir hale gelir. Tam da bu noktada bir vurgu yapmak isterim; geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz TÜGİAD Ankara Genel Kurulumuzda yeni bir dönemi başlattık. Yeni bir heyecan ve Ankara'dan Türkiye'ye güç katacak kararlı bir ekiple yola çıkmış olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Ankara'nın stratejik aklının, Türkiye'nin küresel gücüne dönüşeceğinin somut teminatıdır"

Ramazan ayının hatırlattığı paylaşma ruhunun, iş dünyasının omuzlarındaki sosyal sorumluluğu artırdığını dile getiren Çakmaklı, "El uzatmanın, gönül almanın ve toplumsal barışı üretimle güçlendirmenin, ekonomik başarıdan çok daha kutsal bir görev olduğunun bilincindeyiz. Bugün burada kamu, sivil toplum ve iş dünyasının oluşturduğu bu sinerji; Ankara'nın stratejik aklının, Türkiye'nin küresel gücüne dönüşeceğinin somut teminatıdır. Bizler için asıl mesele bu sofrada pekişen bağları yarın ülkemize katma değer sağlayacak büyük projelere dönüştürmektir" dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, yaptığı konuşmada iş dünyasının dinamizmi, cesareti ve vizyonunu temsil eden genç iş insanlarıyla aynı sofrada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ardıç, "Gençlerimizin enerjisi, kararlılığı ve yenilikçi bakış açısı ülkemizin üretim gücünü daha ileriye taşıyacak en önemli dinamiktir. Ortaya koyduğunuz her fikir attığımız her adım sadece bugünü değil güçlü ve rekabetçi bir geleceği de inşa ediyor. TÜGİAD'ın genç ve dinamik yapısını ortaya koyduğu projeleri ve iş dünyamıza kazandırdığı vizyonu son derece kıymetli buluyorum. Bizler iş dünyasını temsilcileri olarak yalnızca üretmekle değil aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendirmek zorundayız. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki güçlü ekonomi, güçlü toplumlar, güçlü toplum ise birlikte beraberlikle mümkün olur" ifadelerini kullandı.

"TÜGİAD varsa geleceğe güven vardır"

TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım ise yaptığı konuşmada iş dünyasının temsilcilerinin yalnızca şirketlerin değil istihdamı, üretimi ve Türk genç iş insanının sosyoekonomik kalkınmasına katkıda bulunarak ülke geleceğini büyüttüğünü ifade etti. Yıldırım, "Bu yönüyle aslında her gün bir sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. İnanıyorum ki birlikte hareket ettiğimiz sürece Türkiye'nin ekonomik geleceğine yön veren kadrolar yine bu salondan çıkacaktır. TÜGİAD varsa üretim vardır. TÜGİAD varsa geleceğe güven vardır" dedi.

İftar programında ayrıca gazetecilerle sohbet eden ve soruları yanıtlayan Çakmaklı, ekonomik güven endeksinin 11 ay sonra yeniden 100'ün üzerine çıkmasına ilişkin olarak, "Sektörlere göre farklılık gösterse de ekonomide genel hava toparlanmaya başladı" dedi. Çakmaklı, sipariş tarafında en net iyileşmenin, hizmetler ve perakende tarafında görüldüğünü dile getirerek, "Zaten güven endeksleri de bunu söylüyor: Hizmet 113,8 seviyesinde, perakende 115,9 seviyesinde. İç pazarda özellikle hızlı tüketim, bazı dayanıklı segmentler ve B2B hizmetlerde teklif trafiği arttı. İmalat tarafında ise temkinlilik söz konusu. Merkez Bankası'nın reel kesim anketinde son 3 aydaki siparişler, mevcut siparişler ve önümüzdeki 3 aylık ihracat sipariş kalemleri güveni yukarı çekmiş görünüyor. Biz de bazı firmalarda 'dönüş' sinyali alıyoruz" diye konuştu.

"Yatay seyir, bu iyimserliğin hala temkinli ve seçici olduğunu gösteriyor"

Büyük, kapasite artırıcı yatırımlardan ziyade; verimlilik, dijitalleşme, otomasyon, enerji verimliliği gibi geri dönüşü daha hızlı projelerin öne çıktığını aktaran Çakmaklı, "Sanayide ise sipariş ve yatırım niyetinde sınırlı iyileşme var ama kapasite kullanımındaki yatay seyir, bu iyimserliğin hala temkinli ve seçici olduğunu gösteriyor" dedi.

TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Çakmaklı, 2026 yılında asıl ivmenin hizmet ve ticaret sektörlerinde görülmesini beklediğini, sanayide ise otomotiv, otomotiv yan sanayisi ve gıda sektörlerinin büyümede daha önde olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD), 2026 büyüme beklentisini yukarı çekmesini de değerlendiren Çakmaklı, şirketlerin risk iştahının geri geldiğini söyledi. Birleşme-satın alma ve ortaklık görüşmelerinin hızlanmasının ve iş adamlarının "bekle-gör"den çıkıp verimlilik, otomasyon, enerji verimliliği gibi alanlara yönelmesinin önemli olduğunu belirten Çakmaklı, "Finansal koşulların istikrar kazanması bu davranış değişimini mümkün kılıyor. Uluslararası sermaye piyasalarına erişimin iyileşmesi ve Merkez Bankası rezervlerinin 200 milyar doların üzerine çıkması gibi göstergeler, sahada 'Fiyatlama daha öngörülebilir. Kapı aralık değil, açık' hissini yaratıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA