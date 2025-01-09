Tuğamiral Serkan Tezel, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tuğamiral Serkan Tezel, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ölümcül Kanıt" ve Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" karesine oy veren Tezel, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lokman İlhan'ın "Derin Tehdit" isimli fotoğrafını seçti. Tezel, fotoğrafı oylarken İzmir'deki deniz kirliliğine dikkati çekerek, çevreci bir kurumun yöneticisi olduğunu dile getirdi.

"Haber" alanında ise Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin su altı ve üstü aramalarının kaydedildiği, Tahsin Ceylan'ın çektiği "Su seviyesi" isimli fotoğrafı seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde, Osmancan Gürdoğan'ın çektiği "Madenciler" isimli fotoğrafı oylayan Tezel, madencilerin zor şartlar altında çalıştığını belirtti.

Tezel, "Spor" alanında ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" karesini seçti.