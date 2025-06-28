Tucker Carlson ve Marjorie Taylor Greene'den Zohran Mamdani'ye Övgü

NEW ABD'li gazeteci Tucker Carlson ve programına konuk olan Georgia Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'den, bu hafta New York Demokrat Parti Belediye Başkanı ön seçimlerini kazanan Zohran Mamdani'ye övgü geldi.

Fox News'un eski sunucusu Carlson, Greene ile yaptığı röportajda, New York belediye başkanlığı ön seçimlerine değindi.

Carlson, Mamdani'nin, seçimler öncesi yapılan açık oturumda adaylara sorulan "Seçilirseniz ilk olarak İsrail'e gidip gitmeyecekleri" sorusuna "New York'ta kalacağı" şeklinde cevap vermesini överken, Greene de buna katıldığını ve Mamdani'nin doğru cevap verdiğini söyledi.

Öte yandan Carlson ve Greene, Mamdani'nin "bedava ulaşım" ve "ev kiralarının dondurulması" gibi politikalarına karşı olduklarını belirtirken, ekonomi konusunda konuşan bir aday olmasını da ayrıca takdir ettiklerini kaydetti.

Carlson, "Herkes dış politikadan konuşurken o ekonomiden bahsediyor. Ekonomiden bahsetmek neden zor?" derken, Greene, bu konunun daha az tartışıldığını, çünkü "Demokratların bunu nasıl düzelteceklerini bilmediklerini" savundu.

Carlson ve Greene, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD'nin katılıp katılmamasıyla ilgili parti içinde "ABD'nin daha büyük bir savaşa çekilmesinden endişe duyan" taraf olarak sert eleştirilerde bulunan iki isim olarak öne çıkmıştı.

Mamdani'nin Demokrat Parti New York Belediye Başkanı ön seçimlerini kazanması

ABD'nin New York kentinde 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanı ön seçimlerinde, New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimlere girecek adayların arasında resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan birinci çıkmıştı.

Demokrat sosyalist kimliğiyle öne çıkan Hint asıllı ve Uganda doğumlu 33 yaşındaki Müslüman aday Mamdani, en önemli rakibi olarak bilinen 67 yaşındaki eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu geride bırakıp, geleneksel Demokrat Parti destekçilerini şaşırtmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Mamdani'nin ön seçimlerden zaferle çıkmasına tepki göstererek, "Demokratlar çizgiyi aştı. Yüzde 100 komünist bir deli olan Mamdani kazandı." ifadelerini kullanmıştı.