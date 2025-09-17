TTSO'dan Firmalara Karbon Ayak İzi Sertifikası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca (TTSO) "Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Raporlama Danışmanlığı" hizmeti alan firma temsilcilerine sertifikaları verildi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO tarafından yürütülen "Avrupa İşletmeler Ağı Projesi" kapsamında, firma temsilcilerine "Avrupa Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Vergisi Düzenleme Mekanizması" ile "Karbon Ayak İzi Yönetimi ve Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplaması için Veri Toplama" eğitimi verildi.

Eğitimlerin ardından seçilen 13 firma temsilcisine "Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Raporlama Danışmanlığı" hizmeti sağlandı.

Danışmanlık hizmeti tamamlanan firma temsilcilerine sertifikaları, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi tarafından sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi, firmaların mutlaka yeşil dönüşüme geçmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Yeşil Mutabakatının 2050 yılına kadar Avrupa'yı sera gazı emisyonlarının sıfırlandığı, dünyanın ilk "iklim-nötr bölgesi" haline getirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği'nin yeni büyüme stratejisi olduğuna işaret eden Çelebi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu doğrultuda Avrupa Birliği ekonomisinin tüm sektörleri yeniden yapılandırılmaktadır. Firmalarımızın da kendilerini bu dönüşüme hazırlaması gerekiyor. Oda olarak firmalarımızın bu dönüşüm yolculuğuna katkı sunmak adına çeşitli aralıklarla eğitimler düzenliyoruz ve bunlara devam edeceğiz."