TTSO'da "Döngüsel Ekonomi Eğitimi" düzenlendi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO), Avrupa İşletmeler Ağı faaliyetleri kapsamında imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalara "Döngüsel Ekonomi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirme Eğitimi" verildi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, eğitime katılan Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Dönüşüm Uzmanı Kardelen Afrodit Adsal, döngüsel ekonominin temel prensipleri, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı süreci, Türkiye'deki mevzuat gelişmeleri, kaynak verimliliği, atıkların azaltılması gibi konularda katılımcılara bilgi verdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Görkem Üçtuğ ise "Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Eğitimde ayrıca, işletmelerin rekabet gücünün artırılması, uluslararası pazarlara uyum sağlanması ve döngüsel ekonomi uygulamalarının önemi vurgulandı.

Açıklamada, üyelerin yeşil dönüşüm sürecine hazırlanması ve sürdürülebilir üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler
