Madencilerden banka promosyonu eylemi

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan işçilere ihaleyle belirlenen 99 bin 500 lira banka promosyonu bedelinin, 2 Ocak tarihli ek protokol ile 8 ay çalışıp 4 ay çalışmayan gruplu işçiler için 66 bin 333 lira olarak belirlenmesine madenciler tepki gösterdi. İşçiler, maden ocağı önünde baretlerini yere vurarak eylem yaparken, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yöneticileri TTK ve banka hakkında suç duyurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) işletmelerinde çalışan 29 bin işçiyi kapsayan banka promosyonu ihalesini, bir banka işçi başı 99 bin 500 TL teklif vererek kazandı. İşçilere, 31 Aralık 2025'te 99 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacağı kurumların sitesinden ilan edildi. Ancak ödemeler yapılmadı. Daha sonra 2 Ocak'ta, banka ile Türkiye Taşkömürü Kurumu arasında 8 ay çalışıp, 4 ay çalışmayan gruplu işçilere 66 bin 333 lira promosyon ödenmesini kapsayan ek protokol imzalandı. Ek protokol, yazı ile Zonguldak'ta madencilerin örgütlü olduğu Genel Maden İşçileri Sendikası'na bildirildi. Tam zamanlı işçilere 99 bin 500, gruplu çalışan işçilere ise 66 bin 333 TL ödenecek olmasına gruplu işçiler tepki gösterdi. Zonguldak'ta TTK'ye bağlı gruplu işçiler, eksik olarak gördükleri ödemelerini almak isterken, mesai öncesi tüm işçiler TTK'ye bağlı maden ocaklarının girişinde baretlerini yere vurarak eylem yaptı. GMİS Yönetim Kurulu üyeleri, Zonguldak Adliyesi'ne giderek TTK ve banka yetkilileri hakkında hukuksuz ek protokol yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

'TÜM ÜYELERİMİZE EŞİT PROMOSYON ÖDEMESİNİN YAPILMASINI İSTİYORUZ'

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, hem promosyonların gününde yatırılmamasına hem de daimi ile gruplu işçiler arasında ayrım yapılmasına tepki gösterdi. Aynı işi yapan işçiler arasında ayrım yapılmadan eşit şekilde promosyon ödemesi yapılması gerektiğini belirten Yeşil, "Kişi başı 99 bin 500 TL olarak belirlenen promosyon ücretlerinin 31 Aralık'ta ödeneceği yazısı geldi. Fakat bu ücretler ödenmedi. Bir de yeniden bir ek protokol yapıldı. Bu protokolde TTK çalışanlarımız arasında gruplu olarak nitelendirdiğimiz çalışan üyelerimize 8 ay üzerinden promosyonlarının hesaplanacağı ve bu şekilde 66 bin 333 TL alacağı bizlere iletildi. Bizler, işçilerimiz arasında bu ayrımcılığın yapılmasını kesinlikle kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi de beyan ettik. Yine TTK ve bakanlık arasında yapılan bu ek protokolü de önceden belirlenmiş ve sonuca bağlanmış nihai protokolün ardından yapılmasını kesinlikle kabul etmiyor ve kanuna aykırı buluyoruz. Bizler, yerin derinliklerinde yer altında çalışan ve kendi canlarını birbirine emanet eden işçiler arasında ayrımcılık olmayacağını düşünüyoruz ve bu konuda bankanın ve kurumun, Enerji Bakanlığımızın yaptığı ihalede olduğu gibi tüm üyelerimize eşit promosyon ödemesinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

'DERDİMİZ PARA DEĞİL AYNI İŞİ YAPAN İKİ ARKADAŞIN FARKLI ÜCRETLERE LAYIK GÖRÜLMESİ'

Madencilerin durumu protesto etmek için ocak girişinde baretlerini vurarak eylem yaptıklarını anlatan Yeşil, "Bugün TTK ve banka yetkililerini hukuksuz şekilde ek protokol yapmaktan ve işçi arkadaşlarımızı alacakları promosyon ücreti konusunda mağdur ettikleri gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bu konuyla ilgili maden ocakları önünde işçilerimiz protesto ettiler. Gruplu ve daimi demeden çalışan tüm arkadaşlarımız birbirine sahip çıktılar. Baca ağızlarında baretlerini yerlere vurarak protesto ettiler. Bizim derdimiz para falan değil. Bizlerin tek derdi, aynı işi yapan yeraltında birbirlerine canını emanet eden iki arkadaşın farklı ücretlere layık görülmesi. Bizi üzen bu. Kendi arkadaşlarımız arasında böyle farklılık oluşturulması kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN-Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,