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TSYD Malatya Şubesi Kuruldu

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Malatya Şubesi, 2 yıllık çalışmanın ardından resmi olarak kuruldu. Şube, Malatya'nın sportif faaliyetlerini geliştirmek amacıyla çalışmalarına devam edecek.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Malatya Şubesi kuruldu.

Şube kurucu üyelerinden Vahap Güner, gazetecilere, şubenin kurulması için 2 yıldır yürüttükleri çalışmanın sonuca ulaştığını söyledi.

Güner, 28 Ağustos'ta TSYD Malatya Şubesi'nin resmi olarak kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TSYD Genel Merkezi tarafından kurucu üye olarak ben, Hakan Karaduman ve Volkan Kaşik görevlendirildi. Dernekler şubesine başvurarak TSYD Malatya Şubesini kurduk. Şubenin kurulması için Genel Başkan Oğuz Tomsir'e, eski As Başkanımız Kerim Hoşfikir'e ve Adana TSYD yöneticileri ile TSYD Genel Merkez yönetimine teşekkür ediyoruz. TSYD kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek. Şube olarak Malatya'nın sportif faaliyetlerinin geliştirmesi konusunda üzerimize düşeni yapacağız."

Güner, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde şehrin büyük hasar aldığını hatırlatarak, şube olarak şu an konteynerde faaliyet gösterdiklerini ancak yer arayışı içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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