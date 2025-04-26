TSYD Kayseri Şubesi'nin Yeni Başkanı Doğan Havur Oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu'nda Şube Başkanlığına Doğan Havur seçildi.

Derneğin önceki dönem başkanı Ümit Oktay Ensari'nin vefatının ardından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti binasında yapılan olağanüstü genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tek listeyle gidilen seçimde, Doğan Havur TSYD Kayseri Şubesi Başkanlığına seçildi.

Havur, burada yaptığı teşekkür konuşmasında, spor yazarlarının mesleklerini icra ederken yaşadıkları sorunları istişare ile çözmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Seçime tek listeyle girildiğini vurgulayan Havur, destek verenlere teşekkür etti.