TSMC, 2nm işlemciler ile ilgili detayları açıkladı!

Akıllı telefon dünyasında son yıllarda kıyasıya bir rekabet ortamı bulunuyor. Bununla birlikte teknolojinin de gelişmesiyle akıllı telefonlardaki işlemciler, ayrı bir rekabet alanı oluşturuyor. Bu alanın en önemli isimlerinden birisi olan TSMC, üzerinde çalıştığı yeniliklerle yerini sağlamlaştırmak istiyor. Bir süredir 2nm işlemciler üzerinde çalışan şirket, nihayet ürünü onayladı.

TSMC, yeni 2nm işlemcisi ile güç ve verimliliğe odaklanıyor

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), N2 olarak adlandırılan 2nm işlemcisini resmi olarak onayladı. IBM'nin geçtiğimiz yıl 2nm transistör aralığına sahip işlemciler üretmeyi başarmasıyla başlayan süreç, TSMC ile devam ediyor. Şirket, konu hakkında bazı önemli detayları açıklayan bir teaser yayınladı.

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TSMC'nin 2nm işlemcisi, öncekine kıyasla saf performansta bir artış sağlayacak. Bu durum, aynı güç seviyelerinde kullanıldığında çok daha verimli olması anlamına geliyor. Merakla beklenen işlemciler, 2025'te piyasaya sürülecek. 2026'da da 2nm tabanlı cihazların girmesi bekleniyor.

2nm işlemci, TSMC'nin GAAFET (çok yönlü alan etkili transistörleri) ile gelen ilk işlemcisi olacak. Öte yandan 3nm işlemcilere göre yüzde 15'lik bir performans artışı sunulacak. Ek olarak TSMC, İlk 3nm çiplerini bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek.

2nm işlemcilerde transistör aralığının daraldığını görüyoruz. Bu durum, hiç kuşkusuz enerji verimliliğini artırdığı için işlemcinin daha az ısınan ve daha çok performans sunan bir hal almasına olanak tanıyor. Öte yandan işlemcilerin transistör sayısı ise 50 milyar olarak açıklandı.

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